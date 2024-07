Guarda chi si rivede: Suso torna in Serie A

C’è un giocatore come Suso che potrebbe tornare presto in Serie A, dopo la parentesi al Milan. Interessa a due squadre in particolar modo

Il giocatore del Siviglia è reduce da una stagione non brillantissima con il suo club e non è stato convocato per gli Europei. Ormai fuori dal giro della Nazionale potrebbe accettare una soluzione italiana, anche non in una big.

In carriera Suso ha disputato la bellezza di 153 partite con la maglia del Milan, mettendo a referto 24 gol e 36 assist e lasciando tutto sommato un buon ricordo ai suoi ex tifosi. Dal 2015 al 2020 (tolta la parentesi al Genoa in prestito) ha rappresentato una costante nell’11 titolare del Diavolo, con quel sinistro tagliente e affilato che tanto fastidio dava alle difese avversarie. Il suo modo di partire largo e accentrarsi era un’arma interessante, utilizzata sia da Montella che da Gattuso. Poi il ritorno in Spagna, la cessione al Siviglia in prestito con diritto di riscatto che diventa concreto per una cifra di 21 milioni di euro più 3 di bonus.

Con gli andalusi Suso si è tolto la soddisfazione di vincere l’Europa League contro la Roma nella scorsa stagione, nella famigerata finale di Budapest. Il suo rapporto con la Nazionale non è mai stato idilliaco e in totale si contano appena 5 presenze. Non fa parte infatti della lista scelta da De la Fuente per questi Europei in Germania, che sta guardando da spettatore.

Suso torna in Serie A: Fiorentina e Torino fanno sul serio per lo spagnolo

Su Suso c’era stato in passato l’interesse di diversi club italiani, tra cui la Roma, ma alla fine il Siviglia aveva sempre deciso di trattenerlo. Ora ad un anno dalla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2025) sembrano esserci altre sirene italiane che stanno provando ad ammaliarlo.

In particolar modo si parla di Torino e Fiorentina, che per motivi diversi potrebbero avvalersi delle sue prestazioni. Entrambe hanno un nuovo allenatore, Vanoli e Palladino, che gradisce puntare su esterni d’attacco forti nell’uno contro uno e di buon piede. Per il neo tecnico della Viola, Suso potrebbe ricoprire il ruolo che a Monza è stato di Colpani, mentre per l’ex Venezia lo spagnolo potrebbe essere uno dei due supporti alla punta con Vlasic. Il costo del cartellino non è tropo elevato vista la scadenza tra 12 mesi e si potrebbe aggirare sui 4-5 milioni di euro. D’altronde le condizioni economiche del Siviglia non aiutano di certo. Vedremo chi sarà a spuntarla.