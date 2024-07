Il Milan aspetta i “saldi”, il colpo arriva con lo sconto

Il Milan pronto ad intervenire in maniera concreta sul mercato. In cantiere la prima operazione: la firma arriverà con lo sconto.

Telefonate, contatti e riflessioni in attesa di muoversi in maniera concreta. Il Milan, da ormai diversi giorni, ha cominciato a lavorare al fine di consegnare a Paulo Fonseca una rosa adeguata al suo stile di gioco e maggiormente profonda rispetto alla scorsa stagione. I casting avviati dalla dirigenza, in particolare, riguardano il centrocampo ed il reparto offensivo rimasto “orfano” di Olivier Giroud.

Per quanto riguarda la linea mediana, il tecnico portoghese ha chiesto di poter avere a disposizione un elemento di grande dinamismo abile sia in fase di recupero del pallone che in fase di impostazione. Il mirino, di conseguenza, è stato puntato su Youssef Fofana autore di 4 reti ed altrettanti assist nelle 35 apparizioni registrate con indosso la maglia del Monaco.

Le interlocuzioni tra i club sono scattate ma, almeno finora, non sono bastate per individuare un principio d’intesa. La causa è da ricercare nel fatto che i monegaschi, per lasciarlo andare, vorrebbero una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Il Milan, in ogni caso, non intende arrendersi e, a breve, tornerà a farsi avanti facendo leva su due fattori. In primis, la volontà del classe 1999 di sbarcare a Milano.

Milan, l’affare si farà con lo sconto: primo regalo per Fonseca

Fofana, infatti, considera conclusa la propria esperienza nel principato e spinge per il trasferimento in Italia. In secondo luogo, il contratto che lo lega al Monaco scade il 30 giugno 2025 e Fofana, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di non essere interessato a discutere il rinnovo. Il divorzio, quindi, appare inevitabile con il Milan pronto a sfruttare questa situazione per ottenere uno sconto e chiudere in maniera positiva l’affare e regalare il centrocampista a Fonseca.

La dirigenza rossonera, in occasione del prossimo incontro, metterà sul piatto circa 18 milioni. I tempi si preannunciano stretti visto che su Fofana, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, risultano esserci pure il Paris Saint Germain e varie squadre della Premier League. Il Milan, dal canto suo, è tranquillo e conta di riuscire a bruciare la concorrenza e condurre in porto l’operazione a stretto giro di posta.

Il passo successivo consisterà nel prendere un adeguato sostituto di Giroud. Abbandonata la pista Serhou Guirassy (andrà al Borussia Dortmund) e in stand-by quella che conduce a Joshua Zirkzee, ora i riflettori sono puntati su Romelu Lukaku e Tammy Abraham. Work in progress. Il Milan prepara la rivoluzione.