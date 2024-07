Zero gol ed eliminazione: l’investimento per il Milan è un rischio

Uno dei giocatori accostati al club rossonero è reduce da prestazioni deludenti: ci sono dubbi su un eventuale arrivo a Milanello.

Il Milan vuole comprare un grande centravanti e i tifosi sono in attesa di sapere chi sarà il nuovo numero 9. Vogliono tornare a sognare e sperano che arrivi un bomber vero o comunque un giocatore che sappia illuminare San Siro.

Da mesi ormai si parla di Joshua Zirkzee, indicato come obiettivo numero 1 e non ancora vicino al trasferimento in rossonero. La trattativa sembra in standby e quindi in questi giorni si sta parlando soprattutto delle alternative alla stella olandese del Bologna. Ci sono tanti nomi che vengono accostati al Diavolo e sarà interessante vedere chi concretamente approderà a Milanello.

Milan, un’alternativa a Zirkzee può essere rischiosa

Nelle scorse ore è rispuntata la candidatura di Santiago Gimenez, goleador del Feyenoord che nelle due stagioni a Rotterdam ha realizzato 49 reti e 11 assist in 86 partite. Il suo nome era stato accostato anche al Napoli e ad alcune società della Premier League.

Operazione non facile, perché il Feyenoord chiede 50 milioni di euro. Un investimento che non nasconde dei rischi, visto che l’attaccante messicano è esploso in Eredivisie e non è detto che riesca a ripetersi in un campionato più importante. Le pressioni sono molto diverse in Serie A e quando indossi una maglia come quella del Milan, non tutti sono all’altezza. E il pubblico di San Siro è paziente fino a un certo punto…

Inoltre, Gimenez è reduce da una negativa esperienza in Copa America con il Messico. Zero gol segnati e Tricolor eliminato nella fase a gironi. Dopo la vittoria contro la Giamaica nella prima giornata, è arrivata la sconfitta contro il Venezuela e poi c’è stato il pareggio contro l’Ecuador. Non si può addossare tutta la colpa a un singolo giocatore, visto che in generale la nazionale di Jaime Lozano ha deluso, però il rendimento di Santi è stato certamente al di sotto delle aspettative.

Sono tante le critiche che gli sono state rivolte sui social network da parte dei tifosi messicani. Qualcuno lo ritiene sopravvalutato, anche per il fatto che finora con la nazionale non ha esattamente brillato: 4 gol in 29 presenze, l’ultimo il 17 luglio 2023 contro il Panama nella Gold Cup. Da 12 partite non segna e questo gli viene rinfacciato. Probabilmente il gioco del Messico non lo esalta come quello del Feyenoord e questo è un problema per lui.