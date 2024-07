Annuncio e mani tra i capelli: disastro Leclerc

Disastro Charles Leclerc al Gran Premio d’Austria: arriva l’annuncio da mettersi le mani nei capelli. Ecco tutti i particolari

Se Charles Leclerc è stato ‘profeta in patria’ trionfando nel Gran Premio di Monaco, non così è stato per il leader iridato Max Verstappen che proprio nella gara di casa per la sua Red Bull, al Red Bull Racing di Spielberg, in Austria, è incappato in una delle sue rarissime giornate negative.

A 7 giri dalla fine incidente il tre volte campione del mondo si è scontrato con Lando Norris mentre erano in lotta per la vittoria: danno irreparabile per la McLaren che si è ritirata mentre il campione del mondo, dopo il rientro ai box, è riuscito a ripartire e a chiudere quinto benché penalizzato in quanto considerato il responsabile dell’incidente.

Ma anche il monegasco della Ferrari ha vissuto un weekend austriaco da incubo tra incidenti, errori e sfortuna e che ora ha un’inattesa coda velenosa con un annuncio da far mettere le mani tra i capelli.

Vasseur sul disastro Leclerc: “A volte si entra in una spirale negativa”

Epilogo del Gran Premio d’Austria amaro per Charles Leclerc che sul circuito dove ha trionfato nel 2022 è passato sotto la bandiera a scacchi in 11esima posizione dopo una gara pesantemente condizionata dal contatto tra la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Sergio Perez nel quale è stato rimasto coinvolto suo malgrado alla prima curva.

Da quel momento in poi gara in salita per il #16 la cui risalita si è fermata ai piedi della zona punti, con il weekend del Red Bull Ring che gli ha lasciato in dote solo i due punti della Sprint Race. Insomma, è finito peggio un weekend iniziato male: è, in sintesi, l’opinione del team principal della Ferrari, Fred Vasseur, che nell’intervista concessa a Sky Deutschland ha bacchettato il driver monegasco: “Il weekend è stato difficile per Charles fin dall’inizio, è vero che a volte si entra in una spirale negativa. Si commette un errore in qualifica, si parte a centro gruppo e si è più esposti a eventuali incidenti in gara“.

Infatti, Leclerc ha pagato a carissimo prezzo l’errore commesso nel finale di Q3 quando, per sua stessa ammissione, si è intestardito nella ricerca del crono utile a garantirgli la seconda fila per poi ritrovarsi retrocesso in terza con tutte le conseguenze del caso. Dunque, al Gran Premio di Silverstone, sullo storico circuito di Silverstone, che è alle porte, Leclerc dovrà dare fondo al suo talento per ‘svoltare’ e gettarsi alle spalle quest’ultimo periodo negativo a livello di risultati.