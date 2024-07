Ha chiesto la cessione: stavolta il Milan può prenderlo davvero

Un vecchio obiettivo può tornare di moda per il club rossonero: vuole cambiare squadra e il prezzo del cartellino non è altissimo.

Anche se il bilancio del Milan è sano e c’è margine per fare alcuni investimenti, la società guarda anche alle occasioni low cost. Ci sono giocatori che potrebbero partire in prestito, altri il cui valore è diminuito e poi ci sono degli svincolati interessanti.

A proposito di “parametro zero”, in questi giorni si è parlato più volte di Adrien Rabiot. Il nazionale francese non ha rinnovato il contratto con la Juventus ed è libero di firmare per un’altra squadra. Geoffrey Moncada ha chiesto informazioni, però tra commissione alla madre-agente Veronique e stipendio i costi sembrano essere troppo alti.

La Juve spera ancora di trovare un accordo e non mancano richieste da Premier League e Liga. Difficile immaginare l’ex PSG a Milanello. Sarebbe davvero sorprendente se alla fine arrivasse alla corte di Paulo Fonseca.

Milan, affare in Spagna: ritorno di fiamma

Un centrocampista con caratteristiche diverse e che sarebbe più facile da prendere è Dani Ceballos. Non è tesserabile a parametro zero, visto che ha un contratto fino a giugno 2027, ma il prezzo del suo cartellino non è particolarmente alto.

Lo spagnolo compirà 28 anni ad agosto e vuole lasciare il Real Madrid, dove Carlo Ancelotti ha tanta scelta e non può dargli garanzie di minutaggio. Nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze, 1 gol e 2 assist. Solo 864 minuti in campo, troppo pochi per un calciatore che ha voglia di essere protagonista e non una riserva. Anche se è molto legato ai blancos, sente che è il momento giusto per cambiare aria e cercare di essere al centro di un progetto tecnico.

Ceballos ha informato il Real Madrid delle sue intenzioni e adesso tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Il club madrileno chiede 15-20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. I buoni rapporti con il Milan potrebbero favorire l’operazione.

Un problema può essere lo stipendio, visto che oggi l’ex Betis percepisce circa 5 milioni netti annui. Per favorire un suo trasferimento deve necessariamente abbassare la sua pretesa economica. Potrebbe “accontentarsi” di 3,5-4 milioni a stagione. In queste settimane il suo nome è stato accostato anche all’Atletico Madrid, senza scordare che lo stesso Betis da anni vorrebbe riportarlo a Siviglia. In questo momento il Milan non ha ancora approfondito la pista Ceballos, però potrebbe essere un’occasione da valutare. L’andaluso può giocare sia da centrocampista che da trequartista, è un giocatore di qualità e che ha esperienza. Può tornare molto utile.