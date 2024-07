Milan di sasso, Brahim Diaz torna in Serie A: passa alla rivale

Brahim Diaz valuta l’opportunità di lasciare il Real Madrid per giocare con maggiore continuità. Lo vuole un top team italiano.

La stagione, a livello complessivo, si è rivelata felice grazie alla vittoria della Liga e della Champions League. Anche il bottino totalizzato, ovvero 12 reti e 9 assist in 44 apparizioni complessive, è andato oltre alle aspettative. Eppure la permanenza al Real Madrid di Brahim Diaz, al momento, non risulta affatto scontata.

Carlo Ancelotti lo stima (come testimoniato dalle 18 gare vissute da titolare in campionato) tuttavia nella prossima stagione, con l’arrivo di Kylian Mbappé ed Edrick, il 24enne rischia di scivolare ancor più indietro nelle gerarchie. Ecco perché l’ex Milan, in queste ore, ha cominciato a guardarsi intorno in attesa di capire dove proseguire la propria carriera. Possibile, in tal senso, un rientro in Serie. Ma non nel suo vecchio club bensì alla Roma, intenzionata ad allestire una rosa maggiormente competitiva rispetto al passato capace di conquistare la qualificazione in Champions. I giallorossi sono pronti a rivoluzionare il reparto di centrocampo e la trequarti: salutato il deludente Renato Sanches (destinato a tornare al PSG in attesa di essere smistato altrove), la dirigenza capitolina è alla ricerca di un acquirente per Houssem Aouar.

Milan, Diaz dice addio al Real e torna in Italia: lo vogliono i rivali

Il classe 1998, autore di appena 4 gol in 25 partite, piace in Francia dove ha ancora diversi estimatori. Alla corsa si sono inoltre iscritte alcune squadre dell’Arabia Saudita. In attesa di ricevere proposte ufficiali, i capitolini hanno esposto il prezzo in vetrina: servirà una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni per chiudere in maniera positiva l’affare.

In lista di sbarco pure Edoardo Bove, passato dall’essere fondamentale per José Mourinho a comparsa sotto la gestione di Daniele De Rossi. Dalla sua partenza (il 22enne spinge per andare in Premier League) la Roma conta di incamerare circa 20 milioni. I fondi incamerati attraverso queste due operazioni in uscita andrebbero a finanziare proprio l’ingaggio di Diaz, che piace molto ai giallorossi per la sua capacità di inventare la giocata decisiva in qualsiasi momento e di ricoprire diverse posizioni nello schieramento offensivo.

Di professione trequartista, Diaz al Real è stato pure impiegato nei ruoli di ala nel tridente offensivo e seconda punta a supporto del centravanti. L’affare si preannuncia impegnativo dal punto di vista economico ma non del tutto impossibile. Ecco perché il direttore sportivo Florent Ghisolfi, stando a quanto riportato da ‘Footmercato’, ha già provveduto a farsi avanti sondando la disponibilità del calciatore a sbarcare nella Città Eterna. Work in progress.