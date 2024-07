@ML – C’è il sì, Fofana aspetta il Milan

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giocatore, ma non è ancora arrivato l’affondo decisivo: ecco cosa sta succedendo

E’ ancora tutto fermo a Casa Milan. Il club rossonero non ha messo a segno alcun colpo di mercato e la situazione inizia a diventare preoccupante tra i tifosi. Il sostenitore del Diavolo si augurava di vedere a Milanello almeno il bomber, ma così non sarà. L’avventura di Paulo Fonseca avrà inizio il prossimo lunedì inevitabilmente con qualche difficoltà di troppo, dovute alle assenze dei nazionali e per i mancati acquisti che tutti ci aspettavamo.

In attesa di capire cosa ne sarà di Joshua Zirkzee, il Milan sta continuando a guardarsi attorno per altri obiettivi. D’altronde servirà mettere le mani anche su un centrocampista, un terzino destro (Emerson Royal appare il colpo più vicino) e un centrale. Per quanto riguarda il mediano il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Youssouf Fofana. Il giocatore del Monaco e della Nazionale francese di Didier Deschamps è visto come il colpo giusto per il Diavolo che lo scorso anno ha mostrato diversi problemi di equilibrio. Il transalpino sarebbe il collante ideale tra i reparti, quello capace di dare una mano importante alla difesa.

Calciomercato Milan, concorrenza per Fofana: il punto della situazione

Fofana ha deciso di sposare il progetto rossonero. Ha detto sì al Milan, che però non ha ancora affondato il colpo. La cifra per convincere il Monaco non è nemmeno così alta. Possono bastare sui 18 milioni di euro per ottenere il via libera anche da parte dei monegaschi. Nei prossimi giorni, dunque, capiremo se il Milan deciderà davvero di portarsi a casa il giocatore francese o se deciderà di attenderà ancora. Un’attesa che chiaramente rischia di portare altrove Fofana.

Se hai la possibilità di affondare e non lo fai, si rischia seriamente di perdere l’obiettivo. D’altronde Fofana piace un po’ a tutti. Il giocatore ha dimostrato il suo valore nel Principato di Monaco e il contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025, lo rende una vera opportunità.

Come detto, infatti, il giocatore può lasciare il club di Ligue 1 ad una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. In Italia l’unica squadra a cui direbbe di sì è la Juventus, ma i bianconeri oggi stanno pensando ad altro. L’insidia maggiore è dunque rappresentata dalla Premier League. Se il Diavolo vuole davvero Fofana deve dunque fare in fretta.