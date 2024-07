@ML – In sede per la firma, primo colpo del Milan

E’ arrivato in sede per mettere nero su bianco dopo aver svolto le visite mediche in mattinata. Il giocatore sarà dunque rossonero

Colpo d’esperienza per il Milan. Il giocatore, dopo aver svolto le visite mediche in mattinata, si è recato nella sede del club, in via Aldo Rossi, per mettere nero su bianco. Il difensore sarà così presente il prossimo 8 luglio all’inizio del ritiro della squadra.

Ricordiamo che lunedì prenderà il via la nuova stagione con il Milan di Paulo Fonseca che si allenerà insieme al Milan Futuro di Daniele Bonera. A parlare per prima sarà proprio il giovane tecnico italiano, che questo giovedì interverrà in conferenza stampa, per parlare al mondo dei giornalisti del progetto e di come esso prenderà forma. Le basi sono chiaramente quelle del Milan Primavera. Quel Milan Primavera che lo scorso anno ha conquistato la finale di Youth League. Sono, dunque, tutti in attesa di capire come i giovani talenti del Diavolo riusciranno a mettersi in mostra in un palcoscenico professionistico come quello della Serie C. La lente di ingrandimento, inevitabilmente, sarà puntata su Francesco Camarda, che sta bruciando ampiamente le tappe e vuole continuare a stupire ancora per poi prendersi il Milan dei grandi.

Calciomercato Milan, Minotti in sede: arriva la firma

Il Gruppo B di Lega Pro sarà un grande banco di prova, inoltre, anche per i vari Kevin Zeroli, Jan-Carlo Simic e Bartesaghi. Giovanissimi, che di fatto, non hanno mai giocato con continuità a questi livelli. Appare, dunque, necessario l’inserimento in rosa di altri elementi che la categoria la conoscono bene ed è proprio verso questa direzione che il Milan Futuro si sta muovendo in questi giorni.

Se la prima squadra è immobile sul mercato (si spera solo apparentemente), lo stesso non si può dire per il Milan Futuro, che oggi ha messo a segno un altro colpo per la difesa. Un colpo che segue la linea dell’esperienza. Sì perché il Diavolo ha messo le mani su Gabriele Minotti.

Il centrale classe 2003, alto 190 centimetri, è cresciuto nel vivaio del Monza e nelle ultime due stagioni ha giocato nella Giana Erminio, squadra della città di Gorgonzola, crescendo, dunque, proprio nel campionato di Serie C. La prima stagione è stato in prestito, poi è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Giana. Il Milan, dunque, è pronto ad aggiungere un elemento di esperienza nella propria squadra. Ora manca solo l’annuncio ufficiale.