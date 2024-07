Pioli se lo porta in Arabia, centrocampo stellare

Non solo Pioli. Diversi calciatori che il tecnico conosce bene possono volare in Arabia Saudita, magari proprio a Gedda, dove lui allenerà

Stefano Pioli ha deciso di accettare l’Arabia. L’ormai ex tecnico del Milan, che sognava di allenare in Premier League, come annunciato nelle scorse ore, guiderà l’Al-Ittihad. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e si attendono così solamente gli annuncio ufficiale.

Una decisione quella presa dal mister di Parma che ha sorpreso un po’ tutti e che fa felice anche il club rossonero, che avrebbe dovuto pagargli ancora lo stipendio per un’altra stagione. Esulta, dunque, Giorgio Furlani che non dovrà versare nelle tasche di Pioli altri 4-4,5 milioni di euro netti. Ma la fumata bianca e il trasferimento all’Al-Ittihad potrebbe influenzare anche il calciomercato del Milan in uscita.

D’altronde siamo certi che il club arabo proverà ad acquistare altri calciatori che giocano in Europa per rendere la squadra ancor di più competitiva. Stefano Pioli nel frattempo si Il fiore all’occhiello è sicuramente Karim Benzema ma a centrocampo Pioli potrà contare anche su Fabinho e N’Golo Kanté, che all’Europeo è tornato a mostrare tutto il suo grande valore. In rosa, poi, ci sono anche il portoghese Jota e la punta Romarinho.

Dal Milan all’Arabia, lo vuole Pioli: destinazione scelta

Anche Ismael Bennacer è pronto a volare in Arabia Saudita. Una possibilità questa di cui vi parliamo ormai da marzo e che può diventare sempre più concreta. Il giocatore è disposto ad abbracciare questo mondo e il Diavolo ascolterà le offerte che arriveranno. Il prezzo è fissato, quello della clausola rescissoria, a 50 milioni di euro, ma è probabile che possa fare le valigie anche per qualcosa meno.

Chissà che la squadra in cui deciderà di andare non sia proprio quella che allenerà Stefano Pioli. Il tecnico italiano d’altronde stravede per lui. Con l’algerino l’Al-Ittihad avrebbe un centrocampo davvero di altissimo livello, ma potrebbe decidere di intervenire anche in altri ruoli. Attenzione così ad altre situazioni. Può diventare un’idea, ad esempio, Alessandro Florenzi, sempre più destinato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato.

L’italiano preferirebbe avvicinarsi a casa, ma ad una nuova esperienza di vita come quella araba potrebbe essere difficile dire di no. Un altro calciatore che può essere attratto dal mondo arabo e che riabbraccerebbe ben volentieri Stefano Pioli è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il tecnico di Parma – non è un segreto – avrebbe continuato a puntare su di lui con estremo piacere. Chissà che non si ritrovano nuovamente insieme a Gedda.