Reijnders stupisce l’Europa, il Milan lo aspetta: come giocherà con Fonseca

Ottimo Europeo di Reijnders, i tifosi rossoneri sono molto contenti delle sue prestazioni: toccherà a Fonseca valorizzarlo a dovere nella prossima stagione.

Anche l’Olanda è riuscita a qualificarsi ai Quarti dell’Europeo 2024, vittoria netta per 3-0 contro la Romania. Sabato 6 luglio l’avversaria da battere sarà Turchia, vincitrice sull’Austria per 2-1. Tra i giocatori più brillanti della squadra di Ronald Koeman c’è sicuramente Tijjani Reijnders.

Il centrocampista del Milan ha messo in campo un’ottima prestazione all’Allianz Arena di Monaco, confermando l’ottimo livello visto finora nel torneo. Ha grandi qualità tecniche e visione di gioco, è un elemento centrale della manovra della sua nazionale. Dare il pallone a lui significa metterlo quasi in cassaforte, dato che sa gestirlo anche nelle situazioni più complicate e sbaglia pochissime scelte.

Reijnders impressiona in Romania-Olanda: Fonseca sorride

Reijnders ha chiuso il primo tempo con il 100% di passaggi riusciti, poi ha concluso la partita con il 96% (69/72). Una statistica che dice molto della sua abilità palla al piede. È stato anche il giocatore che toccato più palloni (88). Non male neanche il dato sui contrasti a terra, ne ha vinti 4 su 6.

In un calcio di possesso, dove è lui a dover impostare l’azione e in cui ha compagni vicini con i quali dialogare può essere più efficace rispetto a quanto visto nel Milan nella scorsa stagione. Purtroppo, la squadra era spesso lunga in campo e chi riceveva palla non sempre aveva subito una soluzione. Inoltre, all’ex AZ Alkmaar sono state anche chieste corse in avanti per inserirsi in area di rigore avversaria. Ecco, se c’è un limite che ha ancora, è quello di non essere molto incisivo in area di rigore. Può sicuramente migliorare sotto quell’aspetto, anche se intanto bisogna cercare di esaltare i suoi pregi.

Con l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina, Reijnders dovrebbe essere valorizzato meglio per quelle che sono le sue qualità di palleggiatore. Per aiutarlo in fase difensiva verrà sicuramente preso un centrocampista forte fisicamente e abile nel recupero dei palloni. Non a caso, si parla da settimane del possibile ingaggio di Youssouf Fofana. Il mediano del Monaco potrebbe essere perfettamente complementare e aggiungere al centrocampo del Milan ciò che è mancato nella scorsa stagione. I contatti sono stati avviati, anche se non c’è ancora un accordo con il club monegasco, che vorrebbe 25 milioni di euro. Vedremo se l’affare si concretizzerà.