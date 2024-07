Sinner ha svelato il motivo: spiegato il ritiro

Jannik Sinner svela tutta la verità, i tifosi si mettono l’anima in pace: ecco perché ha deciso di ritirarsi

Il numero uno al mondo torna a parlare di ritiro. Con un Wimbledon ancora in corso e tutto da giocare, Jannik Sinner ha voluto raccontarsi in un’intervista al Times, per farsi conoscere ancora meglio anche a livello internazionale. Un’occasione per spiegare chi è Jannik al di là di ciò che mostra sul campo, ma anche per tornare su un argomento delicato che ha creato non poche discussioni in passato nel nostro paese.

Se è vero che oggi Sinner è una star assoluta, uno degli sportivi italiani più amati, anche lui non è stato esente da critiche. Di ritiri clamorosi nella sua vita ne ha vissuti non pochi, e molti sono stati frutto di una sua decisione, in seguito a un ragionamento estremamente ponderato.

Basti pensare a quanto accaduto nel settembre 2023, quando il suo ‘no’ alle convocazioni per la Davis a Bologna fece scattare un vero e proprio processo mediatico nei suoi confronti. O ancor prima a quanto accadde nel 2021, quando Jannik non era ancora il giocatore fenomenale che tutti ammiriamo ma era già ritenuto la miglior speranza di medaglia ai Giochi olimpici, una responsabilità gentilmente declinata dall’altoatesino per non affollare eccessivamente il proprio calendario.

C’è però un altro ritiro di cui si è discusso a lungo in passato, a volte senza trovare una reale spiegazione. Ed è per questo motivo che, in occasione dell’intervista al Times, Sinner ha voluto far chiarezza una volta per tutte, svelando un dettaglio che a molti era sfuggito.

Ritiro Sinner, spunta un retroscena clamoroso: le parole del fuoriclasse azzurro

Alla base di ciò che Sinner sta regalando all’Italia intera c’è la scelta, fondamentale, di un ragazzino dalle ambizioni smisurate. Perché Sinner non è nato tennista, ma lo è diventato, per la gioia di tutti noi. Tra le montagne dell’Alto Adige, fino a una certa età ha praticato più lo sci che il tennis, e tutto faceva pensare che al massimo sarebbe potuto diventare un ottimo sciatore, non un fuoriclasse della racchetta.

Ma le cose sono andate diversamente, e non per imposizione di qualcuno o per un maggior amore nei confronti del tennis, ma per una ragione forse anche più semplice che riesce a spiegare, perfettamente per quale motivo Sinner sia poi riuscito a raggiungere traguardi storici, fino a diventare numero uno al mondo.

“C’è un motivo se ho lasciato lo sci“, ha spiegato nel corso dell’intervista il campione azzurro: “In quello sport se fai un errore sei fuori, e a me arrivare terzo, quarto o quinti non è mai piaciuto. Quindi ho deciso di dedicarmi al tennis. Nel nostro sport anche se commetti qualche errore puoi vincere“.

In altre parole, più che la passione per la racchetta piuttosto che per gli sci, a spingerlo verso il tennis è stata la voglia sfrenata di conquistare titoli e vittorie, successi che, probabilmente, da sciatore non avrebbe mai potuto raggiungere. Una rivelazione che mette ancora una volta in luce uno dei punti di forza di Sinner, uno dei motivi per cui è riuscito, a 22 anni, a raggiungere traguardi che altri tennisti italiani non hanno mai raggiunto: una voglia di vincere con pochi precedenti, degna dei migliori tennisti di tutti i tempi.