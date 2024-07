Subito nuova maglia per Sensi: affare in Serie A

Il centrocampista è pronto ad una nuova inattesa avventura in Serie A: ecco il club che può puntarvi subito

Di novità la sessione estiva di calciomercato ne ha già riservate: ma il bello deve ancora venire. Due mesi a disposizioni e le grandi del nostro calcio studiano le operazioni per sfoltire o rinforzare le rose in vista dell’imminente nuova stagione. È così che torna prepotentemente di moda il nome di Stefano Sensi.

In casa Inter sono già due i colpi che, ‘bloccati’ da diversi mesi, andranno a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Il primo è Piotr Zielinski, centrocampista che ha deciso di lasciare il Napoli da svincolato per accasarsi in nerazzurro. Un rinforzo di primissimo livello per i campioni d’Italia in carica che pure in attacco hanno regalato ai tifosi – ed in primis allo stesso Inzaghi – un profilo che un anno fa fu vicino alla firma con il Milan. Si parla, ovviamente, di Mehdi Taremi.

L’iraniano aveva evidentemente Milano nel suo futuro: ad accoglierlo da svincolato, però, la sponda nerazzurra del Naviglio. Un Inter che non sembra volersi fermare e allora anche il capitolo cessioni si fa sempre più approfondito ed interessante. Non si placano le voci riguardanti la probabile partenza di Denzel Dumfries, in scadenza tra un anno e lontano – in questo momento – dal rinnovo con la ‘Beneamata’. Allo stesso modo, però, già in diversi a fine contratto hanno salutato l’Inter nelle scorse ore.

Da Cuadrado a Sanchez, oltre ad Audero che non è stato riscattato dalla Sampdoria. Ma sembra arrivato anche il momento di Stefano Sensi che dopo un lungo tira e molla, dopo una marea di infortuni che ne hanno pregiudicato la carriera, è stato salutato pure lui ufficialmente dal club meneghino.

Sensi saluta l’Inter e resta in Serie A: doppia chance

Nel futuro di Stefano Sensi, però, potrebbe esservi ancora la Serie A. Perché se l’ufficialità dell’addio all’Inter è arrivata una manciata di ore fa è altrettanto vero come quella del passaggio nella sua nuova squadra – ancora in Italia – potrebbe essere più vicina del previsto.

Si tratta del Como di Fabregas che pare stia pensando – dopo le voci sul possibile arrivo a zero di Varane – proprio a Sensi per rimpolpare il centrocampo. La società lombarda dopo la meravigliosa cavalcata promozione non ha la minima intenzione di rimanere con le mani in mano e starebbe valutando se puntare o meno su un talento – indiscutibile ma assai sfortunato – come quello di Stefano Sensi. Ma la squadra di Fabregas dovrà stare attenta: c’è un’altra ambiziosa società pronta a farsi avanti per Sensi.

Si tratta del Parma, di rientro in Serie A con l’intenzione di arricchire la rosa di Fabio Pecchia il prima possibile. A questo punto per Sensi potrebbe scatenarsi un duello tra neopromosse. A 28 anni il centrocampista di Urbino che solo qualche anno fa fu accostato al Barcellona rappresenta un’occasione d’oro per i club di Serie A che potrebbero ritrovarsi in rosa – se la condizione fisica non dovesse più dare problemi a Sensi – un centrocampista dalle qualità fuori dal comune. Lo sanno bene Como e Parma.