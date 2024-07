Tragedia in campo, non ce l’ha fatta: è morto durante la partita

Notizia terribile, muore durante una partita: non c’è stato nulla da fare, aveva soltanto 17 anni

Era considerato da tutti gli esperti come una delle più grandi promesse dello sport cinese, ma la sorte nei suoi confronti è stata più che malvagia. È morto improvvisamente in campo davanti agli occhi dei suoi tifosi.

Nonostante l’impegno dei medici e la preoccupazione dei tifosi presenti alla manifestazione sportiva, per il giovane di soli 17 anni non c’è stato niente da fare. Il mondo del badminton, sport molto conosciuto e praticato in Asia, è in lutto per la tragedia che ha coinvolto un talento giovanissimo che aveva ancora tanto da dire sia nel suo paese, la Cina, che in giro per il mondo. La Cina e il mondo del badminton sono in lutto da diverse ore per la drammatica tragedia che ha coinvolto il classe 2007 Zhang Zhijie, un talento unico del panorama del Dragone e per il quale i tifosi riponevano le loro speranze. Zhijie era originario della provincia dello Zhejiang (Cina orientale), e prima di prendere parte al torneo asiatico aveva vinto diversi titoli sia in coppia che in singolare.

Badminton in lutto, morto a 17 anni Zhang Zhijie

Il ragazzo è stato colpito da un malore improvviso mentre prendeva parte a un incontro dei Campionati asiatici junior di badminton che si stanno tenendo a Yogykarta, città dell’Isola di Giava. Poi, dopo essere stato ricoverato nel primo ospedale disponibile, ha ricevuto le cure da parte dei medici. Cure che però non sono servite a tanto dato che è stato dichiarato deceduto poco dopo il suo ingresso nella struttura ospedaliera (alle 23.20 ora locale).

La drammatica scomparsa ha fatto il giro del mondo rapidamente grazie ai social media, ma finora è circondata da un certo mistero: infatti le autorità stanno ancora svolgendo le indagini per capire cosa sia accaduto al ragazzo, che di certo non soffriva di un problema grave di salute. Le autorità stanno anche cercando di capire il motivo per il quale non è intervenuto il defibrillatore in campo, strumento che non deve mai mancare durante i tornei sportivi.

Subito le massime autorità del badminton si sono strette attorno alla famiglia del giovane campione. La Chinese Badminton Association ha inviato ai famigliari del giovane le sue condoglianze, esprimendo un grande e profondo dolore per la tragedia e ringraziando tutte le persone che hanno tentato di salvarlo.