Tutto fatto in casa Milan, c’è la data per l’ufficialità

Procede il mercato per il club rossonero che dopo cinque anni con Pioli in panchina ha cambiato allenatore e si prepara ad un nuovo inizio.

Per il Milan questa è una stagione di grandi cambiamenti che si stanno sviluppando nel corso di queste settimane. In primis ovviamente per tutto l’ambiente rossonero c’è curiosità dopo l’avvicendamento in panchina visto che – dopo poco meno di cinque anni – non ci sarà più Stefano Pioli a guidare la squadra. Al suo posto è stato scelto Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sta lavorando a stretto contatto con la società per disegnare al meglio la rosa dell’anno prossimo.

In sede di mercato il Milan deve cercare di rinforzarsi per riuscire a colmare il gap che c’è stato con l’Inter nell’ultimo campionato e tornare a lottare per lo Scudetto fino all’ultima giornata.

Fonseca sta dando le sue linee guida agli uomini mercato su come dovrà essere composta la rosa partendo dal presupposto che probabilmente il principale colpo da piazzare è quello relativo ad un nuovo centravanti dopo la partenza di Olivier Giroud in direzione Los Angeles. Tanti nomi accostati al club rossonero e una scelta che ancora deve arrivare, difficoltà che preoccupano e non poco i tifosi rossoneri.

Milan, Fonseca ha deciso il nuovo staff: le ultime

Il quotidiano Tuttosport ha riportato che Fonseca ha ormai deciso lo staff tecnico che lo accompagnerà per la prossima stagione. L’allenatore portoghese sbarcherà a Milano negli ultimi giorni di questa prima settimana di luglio assieme ad alcuni suoi uomini di fiducia che hanno già lavorato con lui in passato.

L’ex tecnico di Roma e Lille avrà al suo fianco in questa esperienza rossonera come vice allenatore e match Analyst Paulo Ferreira, ex giocatore di Chelsea e Porto.

Ruolo importante sarà anche quello del nuovo preparatore atletico, un profilo che sarà occupato da Paolo Mourao. Il preparatore dei portieri invece dovrebbe essere Antonio Ferreira e infine c’è il nome di Tiago Leal che sarà il tattico, ovvero colui che osserverà gli avversari e studierà gli accorgimenti necessari.

Per il Milan si è giunti ad una nuova era che i tifosi si augurano possa essere ricca di successi e soddisfazioni. La data ufficiale per la partenza di questo nuovo ciclo targato Fonseca è quello dell’8 luglio con il via ufficiale alla stagione 2024/25 grazie al raduno di Milanello al quale naturalmente parteciperanno soltanto i calciatori non impegnati con le nazionali.