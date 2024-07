Accordo per il prestito: addio Milan, è fatta

E’ lunga la lista dei calciatori che sono pronti a lasciare il Milan nel corso di questa lunga e calda estate. C’è chi ha già fatto le valigie

Non solo calciomercato in entrata per il Milan. Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada stanno lavorando per piazzare tutti quei giocatori in esubero che non rientrano nei piani del Diavolo. Il primo a fare le valigie è stato Charles De Ketelaere, che l’Atalanta ha riscattato, permettendo al club di incassare ben 27 milioni di euro totali, tra prestito e riscatto.

Alexis Saelemaekers, invece, ha fatto ritorno alla base, con il Bologna che non ha versato i 10 milioni di euro che servivano per tenerselo. Non dovrebbe essere così complicato trovare una nuova sistemazione per il belga che piace in Premier League, ma soprattutto in Italia. Attenzione così alla Juventus, ma anche al Torino e alla Fiorentina. Tra i giocatori in uscita ci sono chiaramente anche Fode Ballo-Toure e Divock Origi che saranno i più difficili da piazzare, dopo una stagione deludente in Premier League.

Calciomercato Milan, giovani in prestito: via Pellegrino

Ci sono poi i giovani, reduci da prestiti che non avranno spazio né in prima squadra né nel Milan Futuro e sono così destinati a salutare. Tra questi c’è anche anche Marco Pellegrino. Il difensore e il club rossonero hanno trovato un accordo per il suo ritorno in patria. Il centrale giocherà così con la maglia dell’Independiente in prestito secco, senza diritto di riscatto.

Una scelta dovuto e sensata dopo un’annata davvero complicata per l’argentino, che non ha mai trovato spazio in rossonero, prima dell’esordio e dell’infortunio sfortunato contro il Napoli. Disastroso poi il suo percorso alla Salernitana. Si era così ipotizzato un’avventura al Milan Futuro, ma il rientro in Argentina è stata ritenuta la scelta migliore. Riavvolgere il nastro per ripartire.

Guardando agli altri giovani destinati a salutare, le attenzioni sono sicuramente puntate sui tre attaccanti Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Marco Nasti. Il figlio di Paolo potrebbe tornare al Monza, magari a titolo definitivo, con una percentuale sulla rivendita. I due centravanti, invece, sono in attesa di offerte dalla Serie A: il primo piace al Torino, il secondo all’Empoli. A seconda delle offerte si valuterà se cederli definitivamente o solamente con la formula del prestito secco. La loro situazione andrà seguita con attenzione soprattutto dopo che il Milan si sarà portato a casa un nuovo bomber.