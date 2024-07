Chiamato Allegri, si cambia subito in panchina

Arriva la chiamata in panchina per Massimiliano Allegri, il livornese pronto a ricominciare dopo l’addio alla Juventus: ecco dove

Massimiliano Allegri ha vissuto un triennio delicato alla Juventus, un secondo ciclo in bianconero che è stato ben lontano dai fasti del passato. Per quanto concerne alcune vicende, quelle che hanno riguardato tutto il club fuori dal campo e hanno sicuramente inciso, per responsabilità non sue. Raccogliendo in ogni caso critiche per un calcio non all’altezza e troppo sparagnino. Con una chiusura del suo rapporto con il club torinese in maniera controversa.

Nella serata di Roma, nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta, la gioia di un trofeo dopo tre anni di digiuno ma anche un nervosismo esploso contro tutto e tutti, in sfoghi decisamente sopra le righe, che hanno portato la Juventus alla decisione dell’esonero anticipato. La sua avventura si sarebbe comunque conclusa, con ogni probabilità, due settimane più tardi, a campionato finito. La coda ulteriormente polemica è stata poi evitata con l’accordo extra giudiziale, evitando di finire in tribunale.

A prescindere da tutto, comunque, Allegri rimane un tecnico importante, in grado di vincere molto nella sua carriera. Gli si rimprovera di non essersi, probabilmente, aggiornato rispetto al resto del mondo del calcio, ma la sua esperienza può tornare utile a molte squadre.

Dopo l’addio alla Juventus, al momento il livornese si sta rilassando in vacanza, ma osserva con attenzione gli sviluppi delle panchine. Rimasto fermo al primo giro, potrebbe cogliere qualche opportunità in seguito, soprattutto all’estero dove qualche situazione incerta c’è. Negli ultimi giorni, però, è un’altra la panchina per la quale la sua candidatura sta salendo.

Spalletti bocciato, Allegri in Nazionale: il parere di Briatore

Stiamo parlando di quella della Nazionale, con Spalletti investito dalle critiche per l’uscita in malo modo da Euro 2024. Il Ct non si è dimesso ed è stato confermato dalla FIGC. Ma sono sempre di più coloro che sono convinti che all’Italia servirebbe un profilo diverso.

Come Ct, Allegri sarebbe l’ideale soprattutto secondo Flavio Briatore. Il celebre imprenditore ed ex team principal di Formula Uno, intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’, si è speso a favore del livornese, spiegando: “Spalletti non ha creato un gruppo, forse è stato arrogante. Si vedevano giocatori impauriti, che non sapevano cosa fare, siamo di fronte al più grande disastro della nostra Nazionale. Allegri sarebbe il top come Ct, ha grandissima esperienza. Ci ho parlato durante la partita con la Svizzera. Mi ha detto che secondo lui l’Italia deve giocare come sa fare storicamente e non scimmiottare altre squadre e filosofie calcistiche come quella della Spagna”.