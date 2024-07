Dal Venezia al Milan, un altro colpo a stelle e strisce: i dettagli

Nuova idea americana per il club di Gerry Cardinale, che potrebbe mettere a disposizione di Fonseca un altro giocatore a stelle e strisce

Un Milan ancora più americano. Un’ipotesi questa da tenere in considerazione. D’altronde non esageriamo di certo se diciamo che il migliore acquisto in Serie A sia stato proprio un calciatore a stelle e strisce, quel Christian Pulisic, arrivato al Milan per una ventina di milioni di euro, che ha fatto segnare numeri davvero importanti. Il 25enne di Hershey è stato chiamato ad adattarsi a giocare sulla destra e nonostante tutti pensavano avesse fatto la riserva di Rafa Leao e Samu Chukweuze, è stato un titolare inamovibile, di fatto dalla prima giornata.

Stefano Pioli è stato bravo a puntare su di lui e l’americano lo ha ripagato alla grande: nelle 50 partite disputate, con oltre 3600 minuti giocati, è riuscito a segnare quindici reti e a realizzare undici assist. Numeri per nulla banali, ma Pulisic ha avuto il merito soprattutto di diventare un giocatore di riferimento del Milan. Non vale lo stesso per Yunus Musah, appena 21enne (qualcuno ogni tanto si dimentica che sia così giovane), che ha collezionato comunque tante presenze, ben 40, con oltre 2200 minuti, ma che non è riuscito ad imporsi. In questo caso Pioli non è stato bravo come con Pulisic. Il tecnico di Parma lo ha impiegato in diverse posizioni, ora, dunque, toccherà a Paulo Fonseca capire quale sia il ruolo adatto per l’ex Valencia.

Calciomercato Milan, colpo dal Venezia: un nuovo centrocampista per Fonseca

Nel frattempo, però, il Milan potrebbe accogliere un nuovo centrocampista, suo connazionale di 22 anni. Stiamo parlando di Gianluca Busio, impiegato la scorsa stagione sempre in posizione centrale nel Venezia. Il calciatore, con 42 presenze, sette gol e cinque assist, è stato così uno dei grandi protagonisti della propria squadra.

Al momento ha una valutazione sui dieci milioni di euro e può essere un’opportunitĂ da cogliere soprattutto se dovessero esserci diverse uscite nella zona mediana del campo. Il Diavolo, come è noto, infatti, rischia di dover fare a meno di Ismael Bennacer, ma anche altri elementi. Da Tommaso Pobega a Yacine Adli, oggi davvero nessuno sembra sicuro di rimanere, a parte chiaramente Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. In cima alla lista dei desideri c’è ancora Fofana e si sta continuando a coltivare il sogno Rabiot, ma potrebbero non essere gli unici innesti per Fonseca che aspetta rinforzi.