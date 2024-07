Il Milan ha preso il vice Theo, l’annuncio di Ibrahimovic

Idee chiare per Zlatan Ibrahimovic che annuncia chi sarà il nuovo vice Theo Hernandez. Le sue parole non lasciano più dubbi

Idee chiare per il Milan che si appresta a cominciare la stagione. Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono a lavoro per mettere a segno quei colpi utili a sistemare la squadra e a renderla ancor di più competitiva. Come è noto a tutti il Diavolo ha certamente bisogno di un centravanti, ma anche di un centrocampista e di un terzino destro, oltre che di un centrale.

Qualcosa dunque verrà fatta in tutti i reparti, anche in difesa dove si ripartirà da diverse certezze. Tra i pali chiaramente ci sarà Mike Maignan a guidare il reparto arretrato. Davanti a se si giocheranno il posto Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, e Pierre Kalulu, in attesa dell’arrivo del nuovo acquisto ed eventualmente dell’addio di Malick Thiaw. Sulla destra, rispetto alla passata stagione, ci saranno delle novità. Il Milan, infatti, è sempre più intenzionato a chiudere per Emerson Royal, che andrà ad affiancare Davide Calabria. In uscita c’è, dunque, Alessandro Florenzi, pronto a sposare un nuovo progetto lontano da Milano.

Milan, Ibra elegge il nuovo vice Theo Hernandez: ha giocato in Primavera

Sulla sinistra, il posto sarà chiaramente di Theo Hernandez. Il francese sarà il catalizzatore assoluto del ruolo e come è capitato spesso negli ultimi anni lascerà solo le briciole al suo sostituto. Ricoprire il ruolo di vice Theo non è per nulla facile ma la nascita del Milan Futuro può dare una mano a vivere in maniera più dinamica tale posizione.

E’ stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa a Milanello, a parlare chiaramente e ad eleggere Jimenez come nuovo vice Theo Hernandez: “E’ più vicino alla prima squadra che al Milan Futuro – ha affermato Ibrahimovic, rispondendo ad una domanda dei giornalisti -. Lunedì vedremo tanti giocatori che magari stanno dove non devono essere perché mancheranno tanti elementi per via degli Europei. Dopo la Tournée in America sarà tutto più chiaro. Jimenez sarà il vice di Theo Hernandez, ma se non giocherà in prima squadra lo farò con il Milan Futuro, mettendo così minuti nelle gambe. Prendere il posto di Theo non mi sembra facile e per crescere serve giocare e questo il grande vantaggio”. Un vantaggio, appunto, che da la creazione della squadra Under 23. Vedremo così Jimenez fare la spola tra Prima squadra e Milan Futuro. La speranza di tutti è chiaramente che non sia l’unico ad affacciarsi ai grandi.