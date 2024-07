Lo stanno per cedere, ora il Milan trema: c’è spazio per lui

La possibilità è diventata sempre più concreta. Una sua cessione può mettere il Milan nei guai. Ecco cosa sta succedendo

Il vento arabo è tornato a soffiare forte. Nelle scorse ore è stato Stefano Pioli a dire sì Al-Ittihad. Un triennale ricchissimo a 16-18 milioni di euro a stagione. Impossibile rifiutare. Il tecnico di Parma così si ritroverà ad allenare tra gli altri Karim Benzema e N’Golo Kante. Nei prossimi giorni, però, può arrivare la fumata bianca anche per un giocatore, che potrebbe così lasciare l’Europa per trasferirsi in Arabia Saudita.

Ismael Bennacer, di cui si sta parlando davvero tanto, non è l’unico, dunque a poter fare le valigie per giocare nella Saudi Pro League. Come è stato scritto le settimane scorse c’era anche la possibilità di poter vedere in Arabia e più precisamente all’Al Nassr, il portiere brasiliano Ederson. Una possibilità che sta diventando sempre più concreta. Il club e l’estremo difensore hanno già trovato un accordo, ora la palla passa al Manchester City. E’ evidente che con un eventuale addio del calciatore, Pep Guardiola potrebbe aver bisogno di un nuovo numero uno.

Vendono il portiere, ora assalto a Maignan

E’ facile pensare che senza Ederson, il Manchester City possa decidere di pensare di mettere le mani su Mike Maignan. Il portiere francese all’Europeo sta dimostrando tutto il suo valore e l’abilità che ha nel giocare con i piedi è un aspetto che potrebbe risultare determinante.

Il Milan e i suoi tifosi, però, possono guardare al futuro con ottimismo. Il Diavolo è convinto di poter blindare il proprio portiere, magari con un’offerta sul tavolo da 6-7 milioni di euro netti a stagione. Allo stesso tempo c’è la speranza che le attenzioni del Manchester City vengano rivolte altrove. E’ L’Europeo 2024 in Germania a dirci che almeno un paio di portieri possono essere all’altezza dei Citizens, portieri che guarda caso potrebbero interessare pure al Milan, in caso di addio di Maignan.

Il numero uno del momento è sicuramente Diogo Costa, protagonista assoluto della qualificazione ai Quarti di finale del Portogallo. L’estremo difensore classe 1999 ha respinto ben tre rigori alla Slovenia, diventando eroe nazionale. Il Porto lo valuta non meno di 40 milioni di euro. E’ più giovane di un anno, ma anche il suo Europeo non è passato inosservato, Giorgi Mamardashvili è pronto a spiccare il volo. Il portiere della Georgia può lasciare il Valencia per una cifra simile.