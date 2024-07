Milan, colpa di De Zerbi: è saltato un altro colpo

L’arrivo dell’ex Brighton all’Olympique Marsiglia complica la pista di mercato rossonera: salta il colpo per la difesa, accordo già definito

Prende forma e quota il mercato del Milan, a poche settimane di distanza dalla nomina di Paulo Fonseca come nuovo tecnico dei rossoneri. Proprio l’arrivo del portoghese ha spinto i dirigenti del Diavolo a muoversi sul mercato, al fine di cercare i migliori calciatori sulla piazza nei ruoli che peccano di qualità.

In particolare – come dimostra la scorsa stagione – è la difesa il reparto che deve in qualche modo essere sistemato. Diversi nomi in tal senso sono stati fatti, ma finora nessuna fumata bianca si intravede all’orizzonte. Colpa anche delle altre squadre che stanno accelerando le operazioni, alla pari dei rossoneri, per portare a termine i loro obiettivi di mercato principali.

In tal senso non si può non citare l’Olympique Marsiglia appena dato in mano a Roberto De Zerbi che pare deciso nel far rimanere in Francia il difensore classe ’99 Lilian Brassier.

Milan, sfuma l’obiettivo: va al Marsiglia

Niente futuro in Serie A per Lilian Brassier, difensore del Brest ma ormai vicino a vestire la maglia del Marsiglia. Oramai ci siamo, trattativa ai dettagli con entrambi i club che hanno deciso di concludere il tutto accelerando le operazioni nelle ultime ore.

Al Brest andranno oltre dieci milioni più bonus vari. Brassier ha deciso di snobbare la Serie A per rimanere in Ligue 1 e giocare in un club prestigioso e storico come appunto l’Olympique Marsiglia. Fino a pochi mesi fa era quasi fatto il suo passaggio al Milan, nelle ultime settimane anche Torino e Bologna avevano fatto diversi sondaggi per l’abile difensore centrale francese, diventato una delle colonne portanti del Brest terzo in classifica la scorsa stagione.

Come riportato dal portale Footmercato, Brassier si trova in queste ore a Parigi per definire gli ultimi dettagli dell’accordo assieme al suo agente. Poi volerà a Marsiglia per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul suo contratto.

Brassier era uno dei difensori scelti da Moncada e Furlani lo scorso gennaio, quando a Milanello l’emergenza difesa era all’apice: in accordo con l’allora tecnico Stefano Pioli, i due dirigenti rossoneri avevano visto in lui qualità importanti che poi si sono messe in mostra nei suoi ultimi mesi al Brest. Per lui con la maglia dei francesi oltre 116 presenze e 5 reti in totale tra Ligue 1 e Coppa di Francia.