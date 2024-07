Pioli lo porta in Arabia, una colonna dice addio al Milan

Stefano Pioli è pronto a portare con sé in Arabia Saudita una colonna del Milan che può dunque dire così addio al club rossonero: i dettagli

Nuova avventura all’orizzonte per Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan ha sciolto le sue riserve e finalmente deciso di accettare la proposta arrivatagli dall’Arabia Saudita. Negli ultimi giorni sembra sia arrivata la svolta definitiva per il futuro del tecnico emiliano, che, non solo per la prima volta in carriera varcherà i confini dell’Italia ma lo farà addirittura sconfinando in Arabia Saudita.

Dopo l’intera carriera passata nel nostro paese tra quella di calciatore e quella di allenatore, l’ex tecnico del Milan è pronto ad un nuovo e inatteso colpo di scena. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pioli ha deciso di accettare la proposta dell’Al-Ittihad, squadra molto ambiziosa dove ad esempio gioca Karim Benzema.

Il club dopo aver fatto sapere di essersi separato da Marcelo Gallardo, ha reso noto che presto verrà comunicato il nome del nuovo allenatore. Salvo colpi di scena sarà Stefano Pioli, firmerà un triennale. Un mega contratto che renderà l’allenatore italiano il secondo più pagato al mondo, 18 mln all’anno e solo Guardiola percepisce uno stipendio superiore.

Addio al Milan, se ne va con Pioli in Arabia: le ultime

Non solo Pioli. L’Al-Ittihad sarebbe pronto a portare alla propria corte anche altri volti noti al mondo Milan. Probabile, infatti, che l’ex Fiorentina chieda per rinforzare la sua nuova rosa, diversi calciatori che conosce e che ha già avuto sulla panchina rossonera. In particolare c’è una colonna dello spogliatoio pronto a dire addio al Milan e a seguire Pioli in Arabia.

Ismael Bennacer ha aperto alla possibilità di un futuro nella Saudi Pro League, il campionato saudita. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il centrocampista ha ricevuto diverse proposte da quel campionato. Non solo dunque l’Al-Ittihad di Pioli ma anche altri club. L’algerino preferirebbe continuare la propria carriera in Premier League ma non disdegna la pista araba.

Sta di fatto che probabilmente andrà via dal Milan, in quanto scontento del suo utilizzo. Non sarà un titolare inamovibile per Paulo Fonseca e la società non ha intenzione di trattenerlo. Anzi, in caso di cessione, potrebbe tornare utile il gruzzoletto guadagnato per poter arrivare a qualche grande obiettivo di mercato.

Il giocatore sta considerando di poter proseguire la sua carriera altrove. Ha una clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto ma la dirigenza rossonera potrebbe decidere di venderlo ad un prezzo minore se dovesse arrivare l’offerta giusta per tutti. 40 milioni potrebbe essere il prezzo giusto e le parti lavorano ad un accordo che possa accontentare tutti.