Affare a sorpresa: Calabria cambia maglia in Serie A

Davide Calabria può davvero cambiare maglia in Serie A? Spunta l’idea per un club che fa sul serio nella prossima stagione: le indiscrezioni.

Davide Calabria, capitano del Milan, può davvero lasciare il club rossonero e andare un’altra maglia in Serie A? Le ultime indiscrezioni hanno riportato uno scenario inaspettato: ecco quindi cosa può succedere con il giocatore già nella prossima stagione.

Calabria ha avuto qualche difficoltà nell’ultima stagione disputata contro il Milan e non è riuscito in alcuni casi a mostrare quella sostanza e quella qualità che invece in altre occasioni hanno fatto la differenza. Nel club rossonero, di cui è diventato anche capitano, lui ci è praticamente nato e cresciuto. A partire dalle giovanili, il giocatore ha sempre e solo vestito la maglia del Milan e la scalata fino all’approdo in prima squadra e poi alla conquista della fascia è stata evidente.

In Serie A ha esordito nel 2015, ma il suo contratto è attualmente in scadenza nel 2025. Il rinnovo resta un’incognita visto che la società non si è ancora mossa, come riferito da La Gazzetta dello Sport. Per questo motivo un cambio di club non sarebbe neanche troppo una sorpresa.

Calabria-Milan, addio vicino? Il contratto è quasi in scadenza

Come detto, il contratto di Davide Calabria è in scadenza a giugno del 2025 ma fino a questo momento la società non ha provato ad avviare dialoghi per un eventuale rinnovo. Di sicuro però c’è la volontà di provare, in caso di separazione, a non perderlo a parametro zero.

La situazione ha allora attirato l’attenzione di diverse squadre a cui l’esperienza del terzino destro potrebbe fare parecchio comodo. Una di queste, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, potrebbe essere il Bologna di Vincenzo Italiano. In un solo caso però, ovvero se Stefan Posch dovesse dire addio dopo una stagione al di sopra delle aspettative dei rossoblù.

Nulla è ancora stato deciso ma di evidente c’è la situazione di stallo che si è venuta a creare per un suo eventuale prolungamento. Se non si dovesse raggiungere un accordo, il Milan punterà a piazzarlo in questa sessione di calciomercato per evitare di perderlo a zero e di guadagnare qualcosa dall’eventuale cessione. Il Bologna potrebbe allora approfittarne per riuscire ad averlo in rosa a prezzo di saldo. Ma occhio anche al mese di gennaio in cui sarebbe disponibile per la firma di un nuovo contratto già a tutti gli effetti a parametro zero.