Affare last minute: Milan, assalto a fine agosto in casa Real

Il Milan prova a giocarsi tutte le carte a disposizione sul mercato: occhio al colpo last minute che può arrivare a fine agosto dal Real Madrid

Non è ancora decollato il mercato in entrata del Milan. Rispetto alle concorrenti Inter e Juventus, i rossoneri stanno ancora sondando diverse piste in vari reparti senza riuscire a venirne a capo. Dei colpi per i rossoneri arriveranno, c’è solo da avere pazienza, anche se l’inizio della stagione incombe.

Grandi attese e curiosità per capire che cosa saprà fare la squadra agli ordini di Paulo Fonseca, chiamato a raccogliere l’eredità del dopo Pioli e a mantenere competitivo ad alto livello il Diavolo sia in Italia che in Europa. Di sicuro, la società cercherà di mettergli a disposizione una rosa all’altezza della situazione. Il potenziale di partenza c’è, come testimoniato da alcuni momenti di ottimo rendimento nella scorsa annata, ma la squadra va sicuramente potenziata e resa più omogenea.

Un Milan che avrà bisogno di innesti in particolare nell’asse centrale, per quanto concerne un bomber, un centrocampista di spessore e qualità e un difensore di alto livello. Più una serie di altri acquisti di complemento, per avere un congruo numero di alternative a disposizione da ruotare nei momenti più importanti. Tra gli obiettivi del Milan, c’è il ritorno in scena di un giocatore del Real Madrid, seguito già da un po’ di tempo.

Milan, ritorna d’attualità Arda Guler: gli scenari per fine mercato

Lo scorso anno, in una prima fase, il giovane Arda Guler ha avuto pochissimo spazio, penalizzato da diversi infortuni. Trovando maggiore possibilità di esprimersi alla fine del campionato e ora a Euro 2024, mostrando doti da predestinato.

Il talento turco è certamente uno di quei giocatori destinati a esplodere, a incidere e a segnare il calcio dei prossimi anni. Ma è possibile che, vista l’abbondanza di talento nel Real, per la stagione che va a iniziare ci sia tanto da sgomitare per lui tra i ‘Blancos’. Ecco perché a Madrid valutano l’opportunità di un prestito.

Si è parlato di alcune squadre spagnole, come la Real Sociedad, pronte a rilevarlo. Se ne parlerà al ritorno di Guler dagli Europei. Sullo sfondo, il Milan osserva interessato e potrebbe attendere gli sviluppi per il prossimo mese. Se verso fine mercato non si fosse ancora trovata una sistemazione al giocatore, si potrebbe contare sugli ottimi rapporti con il Real per un prestito stile Brahim Diaz.