Affondo per De Sciglio, nuova squadra in Serie A

Un contratto fino al 2025 e tanta incertezza: futuro De Sciglio in bilico, lo cerca una squadra in Serie A

La Juventus amministra il proprio calciomercato all’insegna della sostenibilità finanziaria e della qualità dei colpi, perché quella non deve mai mancare. Cristiano Giuntoli, football director bianconero, sta dimostrando grandi doti al timone del mercato della Vecchia Signora: il peso degli ultimi acquisti lo dimostra appieno.

Non solo Douglas Luiz, arrivato a Torino dopo un’estenuante trattativa di mercato, ma anche il classe 2002 Khéphren Thuram, figlio d’arte con tanta voglia di imporsi nel nostro campionato dopo essersi fatto le ossa per anni tra Monaco e Nizza. Insomma, tutto procede secondo i piani, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita.

Nell’elenco di coloro i quali lasceranno la Juventus non può non esserci Mattia De Sciglio che non rientra affatto nei piani tattici di Thiago Motta. Per lui si sta facendo concreta la pista che lo porta verso la neopromossa.

Juve, addio De Sciglio: pista Parma è più di una opzione

Era uno dei fedelissimi, assieme a Rabiot, di Massimiliano Allegri e difatti, la scorsa stagione, prima dell’infortunio, giocava regolarmente nello scacchiere bianconero. Il problema però è che l’età avanza e il fisico non è più integro come un tempo. In aggiunta, c’è quel contratto in scadenza tra un anno che non sarà rinnovato.

Tutti motivi logici che mettono De Sciglio sul mercato e diverse squadre hanno manifestato un certo interesse per un terzino che, se integro, riesce a mostrare ottime cose in campo. Su di lui, oltre al Monza di cui si parla in modo insistente, ci sarebbe anche il Parma neopromosso che avrebbe bisogno proprio di calciatori esperti per sognare la permanenza in Serie A.

De Sciglio accetterebbe volentieri un’offerta come quella dei crociati, del resto si troverebbe a giocare in una squadra che, grazie a Fabio Pecchia, ha mostrato un calcio tecnico e moderno. L’unica incognita rimane il fisico, l’ex Milan negli ultimi anni a Torino ha sofferto più del previsto e per questo potrebbe essere usato col contagocce dalla sua nuova squadra. Vedremo cosa accadrà.

Oltre a De Sciglio, altri calciatori bianconeri sono pronti a salutare: Federico Chiesa, sempre meno propenso a rinnovare il suo sodalizio, e Daniele Rugani, che invece piace a Fiorentina, Genoa e diversi club della Saudi Pro League nonostante il suo recente rinnovo di contratto.