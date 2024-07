Al Milan con sette anni di ritardo: stavolta è quella buona

La possibilità di un arrivo al Milan adesso è davvero concreta. Sarebbe rossonero dopo anni di accostamento al Diavolo: ecco di chi si tratta

Nelle ultime ore il suo nome è diventato sempre più concreto. Un nome che ritorna periodicamente ad ogni sessione di calciomercato, ma mai come questa volta l’affare può davvero vedere il traguardo finale. Il giocatore lo scorso anno è stato vicino al rossonero, ma ha flirtato anche con l’Inter, la Juventus e la Roma, prima di decidere di continuare a giocare per la sua attuale squadra.

Oggi è protagonista in Nazionale e un suo ritorno in Serie A è nuovamente un qualcosa di davvero possibile. Il giocatore è reduce da una stagione da protagonista con ventuno gol e cinque assist in quarantotto partite disputate. Numeri che gli hanno permesso di tenersi stretto la nazionale della quale è uno dei leader, dentro e fuori dal campo. In Serie A ci ha giocato vestendo la maglia della Juventus e sarebbero proprio i bianconeri la sua prima scelta, ma per Alvaro Morata l’Italia ha comunque occupato sempre un posto speciale.

Ecco perché l’ipotesi del Milan va tenuta altamente in considerazione. Come detto il Diavolo ci aveva provato la scorsa stagione: contatti con il suo entourage prima di virare su altri obiettivi. Ma in molti si ricorderanno che Alvaro Morato avrebbe potuto vestire il rossonero anche durante l’era Mirabelli-Fassone. Era un obiettivo, ne aveva parlato il direttore sportivo del Diavolo apertamente, prima del trasferimento al Chelsea.

Calciomercato Milan, colpo Morata: il punto della situazione

Come detto, la possibilità che il Milan metta le mani su Alvaro Morata è concreta. Sono stati sempre più costanti i contatti tra le parti negli ultimi giorni e c’è la volontà di portare lo spagnolo a Milano. Un colpo che non escluderebbe Joshua Zirzkee ,ma che tranquillizzerebbe sia il popolo rossonero che Paulo Fonseca, che potrebbe lavorare con maggiore serenità sapendo di avere tra le mani un attaccante dall’esperienza dello spagnolo.

Alvaro Morata al Milan, d’altronde, è un affare sostenibile per le casse del Diavolo che dovrebbe pagare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria per prenderlo dall’Atletico Madrid e corrispondere all’attaccante un contratto da circa cinque milioni di euro. Uno stipendio leggermente più basso di quello attuale, ma che dovrebbe accontentare lo spagnolo. Si aspetta proprio il via libera da parte del giocatore, che qualche giorno fa annunciava ufficialmente di essere felice all’Atletico. Una presa di posizione dovuta per allontanare le voci sull’Arabia Saudita. Come detto, dire di no all’Italia è davvero difficile per Morata. Presto sapremo se è davvero così.