Cessione con diritto di riacquisto: svuota l’armadietto a Milanello

A pochi giorni dal raduno pre campionato, il Milan sta per formalizzare una cessione. Si tratta ancora sulla formula del trasferimento

Sarà un raduno, quello in programma lunedì 9 luglio a Milanello, senza la presenza di nuovi acquisti per il Milan se si esclude, ovviamente, Paulo Fonseca, neo allenatore rossonero che eredita la panchina detenuta da Pioli per cinque stagioni.

Un gruppo ancora incompleto quello a disposizione di Fonseca che attende rinforzi in tutti i reparti, innanzitutto in attacco dove prosegue la ricerca di un centravanti che possa sostituire Giroud. Zirkzee, Lukaku e Dovbyk i tre principali obiettivi del Milan che segue anche Fofana per il centrocampo e Emerson Royal per la fascia destra.

In attesa dei nuovi acquisti, il Milan reintegrerà in organico i calciatori rientrati dai prestiti della stagione scorsa. Origi, Ballo Toure, Saelemakers, Romero, Colombo e Daniel Maldini, dal 1 luglio scorso, sono nuovamente calciatori rossoneri. Per la gran parte di loro, tuttavia, sarà un ritorno momentaneo con il Milan che sta lavorando già per trovare un’altra sistemazione, stavolta, a titolo definitivo.

Milan, cessione vicina: si tratta sulla formula

Tra i calciatori citati, il più vicino alla cessione è Daniel Maldini. Ceduto in prestito nella scorsa stagione prima all’Empoli e poi al Monza, l’attaccante rossonero potrebbe tornare nel club brianzolo ora allenato da Alessandro Nesta. Nei sei mesi in biancorosso, Maldini ha fatto benissimo (4 i gol segnati), convincendo Galliani a puntare nuovamente su di lui.

I contatti tra Milan e Monza proseguono, stavolta, per una cessione a titolo definitivo, considerato anche che Maldini ha un solo anno di contratto ancora con il Milan e va in scadenza nel 2025. Per la cessione, i rossoneri chiedono 4 milioni, cifra che il Monza, almeno in questa fase della trattativa, non avrebbe intenzione di pagare proprio per la situazione contrattuale del giocatore.

In attesa di un accordo sull’indennizzo per il trasferimento, si ragiona su altre possibili opzioni come l’inserimento di un’alta percentuale a favore del Milan sull’eventuale futura rivendita di Maldini. Un’altra possibilità è l’inserimento del diritto di recompra per il Milan.

Le parti continuano a trattare con la ferma volontà di entrambe di arrivare presto a un accordo. Nei giorni scorsi, Maldini era stato accostato anche all’Atalanta, un’opzione ormai tramontata definitivamente con i nerazzurri che hanno deciso di puntare sul ritorno in Serie A di Niccolò Zaniolo, in arrivo dal Galatasaray dopo l’ultima stagione in prestito all’Aston Villa.