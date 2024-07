Colpo Pavlovic, il Milan ha un grosso vantaggio

Il club rossonero ha messo gli occhi sul giocatore serbo: potrebbe essere un passo avanti rispetto alla concorrenza, scopriamo perché.

La finestra estiva del calciomercato è iniziata e lunedì 8 luglio inizia la preparazione a Milanello, lecito aspettarsi qualche colpo importante dal Milan a breve. Ci sono più ruoli nei quali dover intervenire e sarebbe importante dare quanto prima a Paulo Fonseca dei nuovi giocatori da inserire nel gruppo.

In difesa l’obiettivo è comprare un centrale mancino e ci sono diverse opzioni che la società sta valutando. Negli ultimi giorni aveva preso forza la candidatura di Diogo Leite, 25enne portoghese che milita nell’Union Berlino. Prezzo: 18 milioni di euro, trattabili. Ci sono già stati dei contatti, però la trattativa non è ancora decollata.

Un altro nome nella lista è quello di Strahinja Pavlovic, che nel 2019 era stato preso dalla Lazio per 5 milioni di euro. Ma l’affare con il Partizan Belgrado poi non si concretizzò perché il giocatore non superò le visite mediche. Ora potrebbe davvero coronare il sogno di approdare in Serie A.

Milan, chi è Strahinja Pavlovic: ruolo e caratteristiche

Pavlovic è nato a Sabac, in Serbia il 24 maggio 2001, e calcisticamente ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Savacium Sabac. Nel 2015 c’è stato il trasferimento al Partizan, che poi nel 2016 lo ha mandato in prestito per un anno al Teleoptik Zemun. Il suo debutto in Prima Squadra è avvenuto il 23 febbraio 2019 nella partita di campionato vinta 3-0 contro il Proleter. Giocò titolare e da lì è diventato un perno della difesa della squadra di Belgrado.

Nel gennaio 2020 è arrivata la chiamata del Monaco, che ha speso 10 milioni di euro per portarlo comprare il cartellino. Pavlovic è stato lasciato in prestito in Serbia fino al termine della stagione e si è trasferito nel Principato solo in estate. In Ligue 1 ha fatto fatica e, dopo solo una presenza, nel gennaio 2021 è stato ceduto in prestito al Cercle Bruges. In Belgio ha collezionato 12 presenze, tutte da titolare.

Rientrato a Monaco con più esperienza e preparazione, non è comunque riuscito a convincere. Dopo 11 apparizioni con i monegaschi, nuova cessione in prestito: al Basilea, col quale ha giocato 10 partite (7 dal primo minuto). A luglio 2022 il Salisburgo ha deciso di puntare su di lui e lo ha acquistato per 7 milioni. Scelta azzeccata, visto che in Austria il giocatore è riuscito a raggiungere buonissimi livelli di rendimento. Finora ha messo assieme 71 presenze, 6 gol e 6 assist. È nel giro della nazionale serba ed era presente all’Europeo. In patria c’è chi lo considera l’erede di Nemanja Vidic.

Pavlovic è un difensore centrale mancino alto 1,94 metri, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Un colosso con senso della posizione e abbastanza attento in marcatura, ma anche dotato di una buona tecnica che lo aiuta in fase di impostazione. Servono circa 20 milioni per strapparlo al Salisburgo, club con il quale il Milan ha ottimi rapporti dopo aver chiuso l’affare Okafor nel mercato estivo 2023. In questi giorni è stato accostato pure il Napoli.