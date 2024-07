Ferrari gelata, colpaccio Mercedes a partire dal 2025

Il team tedesco prosegue il suo lavoro per la programmazione del 2025, occhio al colpo messo a segno in queste ore.

A pochi giorni dal dodicesimo appuntamento stagionale, continua il mercato in Formula 1, anche per quel che non riguarda i piloti. L’ultimo Gran Premio in Austria, ha fatto molto parlare di sé. Nel Red Bull Ring ha trionfato George Russell, al termine di una gara straordinaria soprattutto negli ultimi giri, quando Lando Norris e Max Verstappen hanno iniziato a battagliare fino ad eliminarsi a vicenda. avrà la meglio l’olandese che riuscirà a chiudere al quinto posto, costringendo ero il britannico al ritiro dopo una foratura.

George Russell diventa così il quinto pilota a vincere un Gran Premio quest’anno, davanti a Oscar Piastri e Carlos Sainz che arriva terzo conquistando un insperato podio dopo un paio di gare piuttosto negative della Ferrari. Un risultato straordinario per Russell e la Mercedes che quest’anno aveva conquistato soltanto due podi. Il team di Brackley è in crescita nelle ultime gare, soprattutto grazie ai passi indietro fatti da Ferrari che gli hanno consentito di superare il team di Maranello.

Toto Wolff e la Mercedes stanno lavorando per riportare il team in vetta alla classifica, e per farlo stanno valutando diversi cambiamenti.

Mercedes cambia anche sponsor tecnico: i dettagli

Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025 ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo per Mercedes, che da febbraio sta lavorando per ripartir senza il sette volte campione del mondo dalla prossima stagione.

Oltre alle voci di mercato, con l’ipotesi sempre più insistente del 17enne Kimi Antonelli al fianco di George Russell sulla monoposto color argento, c’è anche un’altra novità in casa Mercedes. A quanto pare Toto Wolff sta per chiudere una trattativa iniziata a marzo con Adidas. Il brand tedesco prenderebbe il posto di Puma e Tommy Hilfigher come fornitore tecnico del team di Brackley. A riportarlo è la Bild, che parla di un accordo ormai fatto per il quale manca solo l’ufficialità.

Il brand tedesco entrerebbe per la prima volta in Formula 1, in una esperienza del tutto nuova dopo la separazione, dopo 70 anni, dalla nazionale tedesca che cambierà sponsor per iniziare una nuova collaborazione con Nike. Non si conoscono ancora le cifre dell’accordo tra Adidas e Mercedes, ma come riportato da Bild, si parla di circa 10 milioni di euro a stagione.