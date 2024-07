Il vice Leao arriva dalla Serie B: colpo a sorpresa per Fonseca

Incredibile svolta da parte del Milan, che pesca il vice Leao dalla Serie B italiana: ecco le ultimissime notizie su questo nuovo acquisto.

Mercato bloccato in casa Milan, i dirigenti sono a lavoro per regalare a Paulo Fonseca i primi rinforzi in vista della prossima stagione. Le priorità sono state individuate, intanto arriva la notizia riguardo un possibile ingaggio di un vice Leao. La società, infatti, è alla ricerca di giocatori offensivi che all’occorrenza possono giocare anche al posto del portoghese. Per allungare la panchina, Moncada e Ibrahimovic sono pronti a mettere a segno un colpo dalla Serie B.

Il mercato del Milan è in una fase di stallo con la società che, fino a questo momento, non è riuscita a mettere a segno nessun acquisto significativo. Il problema riguardo in primis il ruolo di centravanti dove manca il sostituto di Giroud, la priorità è Zirkzee ma in lizza ci sono vari nomi.

Calciomercato Milan: nuovo colpo in attacco, arriva l’esterno

Oltre al sostituto di Olivier Giroud, il Milan è a lavoro per rinforzare anche le corsie esterne. Si cerca l’intesa per il talento di proprietà del Sassuolo, che è in uscita dal club neroverde dopo la retrocessione della squadra. Valutazioni in corso da parte della società che cerca di prenderlo ad un prezzo di saldo.

I tifosi magari attendevano qualche nome più illustre, ma la società rossonera punta un giocatore funzionale al gioco del neo tecnico Fonseca. Giovane e con un profilo economico basso (sia per cartellino che per ingaggio), la strategia societaria del club è ben chiara.

Ed è per questa ragione che – nelle ultime ore – per i rossoneri è tornato di moda il giocatore di proprietà del Sassuolo. Secondo le ultime notizie di calciomercato, Moncada sta pensando di portare al Milan Armand Laurientie. Reduce da una stagione altalenante, conclusa con 5 reti all’attivo, il francese ha le qualità giuste per inserirsi nel contesto rossonero ed essere la prima alternativa a Rafael Leao.

Il calciatore è stato individuato come l’elemento giusto per completare il reparto offensivo del Milan, squadra che ha necessità di rinforzare quella zona di campo e prendere un sostituto adeguato al portoghese. Da capire le intenzioni del Sassuolo, che di sicuro vorrebbe liberarsi d Lauriente a titolo definitivo e mettere a segno una bella plusvalenza.

La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro, forse troppi per i rossoneri disponibili a prendere il francese in prestito con diritto di riscatto. Una trattativa, quella di Lauriente al Milan, che potrebbe entrare nel vivo anche a fine mercato, come occasione last minute.