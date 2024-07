Milan, se ne va subito: accordo ad un passo

Il club rossonero è vicinissimo alla cessione di un giocatore: sembra ormai fatta per il trasferimento, ecco i dettagli dell’affare.

I tifosi sono impazienti di vedere nuovi acquisti, però il Milan è ancora fermo su questo fronte. Sembra più attivo sul mercato in uscita, ci sono alcune trattative in corso che possono arrivare al traguardo nei prossimi giorni.

Ad esempio, in questi giorni si sta parlando del possibile trasferimento di Ismael Bennacer nella Saudi Pro League. In Arabia Saudita sta andando ad allenare Stefano Pioli, che nel “suo” Al Ittihad prenderebbe volentieri il centrocampista algerino. Nel contratto c’è una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro, vedremo se arriverà un’offerta corrispondente a tale cifra.

Un altro giocatore importante al centro di rumors di mercato è Malick Thiaw, che piace tanto al Newcastle United. Se dovesse arrivare una proposta da circa 35 milioni, la società rossonera potrebbe pensare alla vendita del difensore tedesco.

Milan, partenza imminente

Ci sono anche cessioni “minori” che il Milan sta perfezionando. Una è quella di Daniel Maldini al Monza, anche se con Adriano Galliani non è stata trovata ancora la quadra totale. Un’altra è il ritorno di Marco Pellegrino in Argentina, dove vestirà la maglia dell’Independiente: dovrebbe trattarsi di un prestito secco. E c’è un altro argentino che va verso una cessione imminente.

Ci riferiamo a Luka Romero, che reduce da sei mesi in prestito all’Almeria nella Liga. Un’esperienza positiva, dato che gli ha permesso di giocare con più continuità rispetto ai primi mesi trascorsi al Milan, quando ha visto il campo con il contagocce. 13 presenze e 3 gol, con doppietta segnata all’Atletico Madrid, durante l’avventura con la squadra andalusa. Era arrivato in una situazione già complicata e non ha potuto fare molto per evitare una retrocessione che era già stata sancita a metà stagione.

Romero sembra pronto a tornare nella Liga, dove stavolta è il Las Palmas a volerlo. Altra operazione con la formula del prestito, ma il club spagnolo ha spinto per ottenere il diritto di riscatto. Sembra che il Milan abbia deciso di concedere tale condizione, a patto di stabilire un un prezzo non basso. Dalla Spagna trapela che l’accordo potrebbe essere trovato per una cifra di 8-10 milioni di euro. I negoziati sono in corso e c’è fiducia di poter arrivare alla fumata bianca entro il fine settimana.

Il 19enne argentino, arrivato a Milanello un anno fa dalla Lazio, vuole continuare a giocare in Spagna. La Liga sembra un campionato adatto alle sue caratteristiche e la sensazione è che lo vedremo giocare lì nella prossima stagione. Ci sono stati rumors anche sull’interessamento del Venezia, neo promosso in Serie A.