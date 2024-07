@ML – Milan, arriva domani: inizia una nuova era

Nel weekend ci sarà un arrivo importante a Milano: partirà un nuovo capitolo per il club rossonero e sarà interessante osservarne gli sviluppi.

Giovedì è stato ufficializzato il calendario della Serie A 2024/2025 e questo avvicina sempre di più i pensieri alla nuova stagione sportiva. Una stagione nella quale i tifosi del Milan sperano di vedere la squadra lottare per vincere lo Scudetto.

L’Inter è arrivata prima alla conquista della seconda stella, aggiudicandosela matematicamente proprio in occasione del derby di ritorno. È stato un grande smacco e ha provocato un mix di rabbia e frustrazione della tifoseria, che si aspetta che la dirigenza abbia voglia di rispondere allestendo un organico vincente.

Finora il calciomercato in entrata è stato sostanzialmente nullo, però ci sono quasi due mesi davanti per comprare i giocatori giusti. Non ci sarà una rivoluzione, con tanti innesti come un anno fa, ma arriveranno comunque dei titolari per migliorare la squadra.

Milan, un nuovo ciclo dopo Pioli

Una scelta che ha già scatenato i commenti dei milanisti è quella legata all’ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Tanti si aspettavano un nome più altisonante, ma la dirigenza è convinta che il portoghese possa fare un grande lavoro. Sarà il campo, come sempre, a dare tutte le risposte.

Fonseca arriva a Milano sabato alle 10:30. Lunedì 8 luglio alle 11:00 a Casa Milan ci sarà la sua conferenza stampa di presentazione e poi alle 17 dirigerà il suo primo allenamento a Milanello. Sarà sicuramente interessante ascoltare le sue parole su questa seconda esperienza in Italia, dopo la prima fatta a Roma tra il 2019 e il 2021. Nelle ultime due stagioni ha allenato al Lille e ha conseguito buoni risultati, valorizzando bene la squadra a disposizione.

Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che Fonseca è un allenatore top ed è stato preferito ad altri profili presi in esame. Tanti tifosi volevano Antonio Conte, mai preso realmente in considerazione perché un manager accentratore che avrebbe potuto richiedere tanti cambiamenti a una squadra che invece la società vuole solo ritoccare con un mercato mirato in alcuni ruoli. Il portoghese è considerato più adatto alla linea del Milan.

L’ex Roma e Lille ha firmato un contratto di tre anni, quindi con scadenza giugno 2027. Dovrebbe percepire uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro netti annui più bonus. A livello tattico dovrebbe ripartire dal modulo 4-2-3-1 già adottato da Stefano Pioli, ma con un’interpretazione dei ruoli un po’ diversa e un gioco che non sarà lo stesso di quello visto negli ultimi anni. Inoltre, dovrebbe esserci una squadra più equilibrata in campo.