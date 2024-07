Pioli fa un favore all’Inter: così Marotta sblocca il mercato

Stefano Pioli è pronto ad acquistare un giocatore dell’Inter, portandolo in Arabia Saudita. Ecco i soldi per il grande colpo nerazzurro

E’ tornato a soffiare forte il vento dell’Arabia. Quel vento che la scorsa estate ha sconvolto il calciomercato europeo con colpi a suon di milioni che hanno portato via dal ‘Vecchio’ Continente diversi ottimi calciatori. Nel 2024 la campagna acquisti araba non si è ancora scaldata, ma i prossimi giorni potrebbero essere quelli della svolta.

E’ notizia di pochi giorni fa, innanzitutto, la decisione dell’Al-Ittihad di puntare su Stefano Pioli per affidargli la panchina lasciata vacante da Marcelo Gallardo, esonerato dopo i pessimi risultati ottenuti. Per il tecnico italiano è tutto fatto e mancano così ormai solamente gli annunci ufficiali. L’ormai ex Milan si legherà al club di Gedda per tre stagioni. Una nuova avventura, inattesa, per Stefano Pioli, che permetterà ai rossoneri di risparmiare sugli 8/9 milioni di euro lordi di ingaggio.

Il mister avrà così la possibilità di allenare diversi giocatori importanti come N’Golo Kane e Karim Benzema, che sono i due elementi simbolo della rosa dell’Al-Ittihad. Una rosa che per colmare le distanze con le prime dovrà essere per forza migliorata. In queste ore stanno così emergendo i primi nomi sul taccuino della dirigenza del club di Gedda. Tra i profili attenzionati c’è certamente Ismael Bennacer di cui vi parliamo ormai da giorni.

Calciomercato, non solo Bennacer: un rinforzo per Pioli arriva dall’Inter

L’algerino è attratto dalla possibilità trasferirsi per giocare nella Saudi Pro League e in settimana ci sono stati diversi contatti per rendere fattibile il suo passaggio dal Milan all’Arabia. Il prezzo è quello della clausola rescissoria, di 50 milioni di euro, ma potrebbe fare le valigie per qualcosa meno.

Ismael Bennacer potrebbe però non essere l’unico rinforzo proveniente da Milano per Stefano Pioli. Il tecnico di Parma potrebbe infatti abbracciare anche de Vrij. In queste ore questa possibilità sta prendendo sempre più piede e in caso di addio dell’olandese – stimato sui 15 milioni di euro – Beppe Marotta avrebbe parte del cash per provare l’assalto ad Alessandro Buongiorno.

E’ notizia della notte, d’altronde, che l’Inter abbia chiesto tempo a Beppe Riso, bloccando di fatto la trattativa per il passaggio del difensore italiano al Napoli. Un tempo se concesso che permetterebbe ai nerazzurri di trovare i soldi utili per l’ennesimo grande colpo che farebbe capire ancora una volta chi comanda in Serie A. Ci sono diverse caselle da incastrare, ma l’affare non è così impossibile.