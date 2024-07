Preoccupazione Musah, cresce l’ansia in casa Milan

Yunus Musah fa preoccupare il Milan e i suoi tifosi. Per il calciatore statunitense, infatti, sono arrivati diversi interessamenti ai rossoneri

Il Milan targato Paulo Fonseca potrebbe essere molto diverso da quello a cui eravamo abituati con Stefano Pioli, almeno sulla carta. L’allenatore portoghese ex Roma è stato scelto dalla dirigenza dei rossoneri per provare a dare una ventata di freschezza a una squadra che, fin troppo, alternava costanti alti e bassi. Al tecnico lusitano l’obiettivo di dare continuità a questa squadra.

Non cambierà solo quello, però. Oltre ai nuovi arrivi che attendono i tifosi, uno su tutti quello riguardo la punta (Joshua Zirkzee, nonostante il nodo commissioni, resta il nome principale), potrebbero esserci importanti novità in uscita. Da Giroud a Kjaer, saluteranno in tanti e la società potrebbe fare cassa per poi rinforzare la rosa.

Yunus Musah, per esempio, potrebbe lasciare Milanello per intraprendere una nuova parte della sua carriera in Premier League. Il calciatore non era una pedina chiave nel gioco di Pioli e anche per Fonseca non sembrerebbe incedibile, in caso di buone offerte può partire.

Per Musah si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra visto che ha fatto parte delle giovanili dell’Arsenal per ben 7 anni. Poi un nuovo ciclo a Valencia e dopo l’avventura rossonera, avventura che però potrebbe finire subito.

Musah accende il mercato in Premier League: su di lui due club di Londra

Il centrocampista centrale, utilizzato all’occorrenza da Pioli anche da esterno, piace sia al West Ham, sia al Tottenham, che vedono in lui anche e soprattutto un prospetto per il futuro. Musah ha soli 21 anni, che saranno 22 a novembre, e si comporta in campo come un veterano, ma soprattutto parliamo di un giocatore di forza e duttilità, due chiavi nel calcio moderno.

Considerata la sua giovane età e un contratto in scadenza con il Milan a giugno del 2028, oltre il fatto che solo l’anno scorso è stato acquistato dal Valencia per 20 milioni di euro, i rossoneri hanno fissato il costo del suo cartellino a 25 milioni. Non tanto, è vero, specie per i club di Premier League, che di soldi, hanno dimostrato negli ultimi anni, ne spendono parecchi, a volte neanche in maniera così oculata.

Musah rappresenta però un nome intrigante per il futuro e in Inghilterra ci pensano davvero. Il Milan non lo ritiene in vendita ma potrebbe decidere di sacrificarlo per una buona offerta, utile magari a trovare i ricavi necessari per acquistare la tanto agognata prima punta.