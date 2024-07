Pronto il piano per Sainz: insieme come ai tempi della Ferrari

Il pilota della Ferrari diventa obiettivo del team: la Scuderia sogna un ricongiungimento storico con l’ex conoscenza della Rossa

Il mercato dei piloti è come sempre in subbuglio quando si tratta di parlare di Carlos Sainz, il cui futuro si sta rivelando difficile da decifrare. Molte scuderie sognano di mettere le mani sul talento madrileno, lui temporeggia ed evita in tutti i modi di lanciare segnali o indizi.

Difficilmente annuncerà la sua prossima squadra entro le settimane che verranno, ma in queste ore molte cose stanno accadendo e potrebbero in qualche modo convincere il corridore della Ferrari. Il motivo? L’ingresso clamoroso di Flavio Briatore all’interno dell’organigramma Alpine che ha in qualche modo stravolto i piani dello stesso pilota spagnolo. Difatti, l’ex Benetton e Renault ha in mente di costruire una grande squadra nel 2025 e per farlo sogna proprio di mettere le mani su Sainz.

Alpine, Briatore sogna coppia Sainz-Binotto

Ebbene si, Flavio Briatore sogna di stravolgere l’attuale gruppo di lavoro di Alpine per tentare di cambiare rotta in modo definitivo. Da anni si sente parlare dei francesi come di una scuderia che intende tornare ai fasti di un tempo, finora i risultati sono stati a dir poco insignificanti e hanno portato al disastro che i tifosi stanno guardando ora.

Insomma, Alpine vuole cambiare e diventare una grande scuderia, per farlo avrà bisogno di uomini in grado di portare esperienza e qualità. Briatore in tal senso sembra avere le idee piuttosto chiare: secondo quanto raccolto fa Formu1a.uno, il nuovo consulente italiano del team di Enstone ha intenzione di riportare nel paddock Mattia Binotto, ex team principal Ferrari che ha appena incassato un secco no da parte di Aston Martin.

L’opzione è concreta e Briatore, conoscendo molto bene Binotto, alla fine della giostra potrebbe convincerlo con facilità. A mettere i bastoni fra le ruote al possibile ricongiungimento di Sainz con Binotto, è lo stesso pilota madrileno che si sta mostrando restio con tutte le scuderie interessate a lui. Lo abbiamo visto con la Williams, ma la medesima cosa è accaduta con la Sauber-Audi: Sainz accetterà solo una scuderia che possa garantirgli un’annata interessante e ricca di vittorie. Per questo tentenna e temporeggia prima di prendere la scelta definitiva.

Di certo, la scelta della Ferrari di puntare tutto su Lewis Hamilton lo ha spiazzato molto, ma ora i tempi sono maturi e dovrebbe subito sciogliere le riserve per guardare con maggiore fiducia al prossimo futuro.