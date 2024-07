Thiaw ad un bivio, il Milan deve decidere: doppia opzione

C’è una doppia possibilità per il Milan e Thiaw. Una doppia ipotesi al vaglio in questi giorni: la decisione potrebbe essere presa subito

Il calciomercato del Milan sembra davvero poter entrare nel vivo in questi giorni. Non solo in entrata con i nomi caldi di Alvaro Morata ed Emerson Royal che si stanno sempre più infiammando, ma anche in uscita. Ismael Bennacer, ad esempio, si sta avvicinando a piccoli passi all’Arabia Saudita.

Il centrocampista è stato sempre attratto da questa possibilità e nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede. Una possibilità che può fruttare alle casse del Milan una cifra sui 50 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria. Attenzione soprattutto a Stefano Pioli che sta spingendo per riabbracciarlo, dopo averlo plasmato in rossonero. Ma Bennacer potrebbe non essere l’unico giocatore importante a fare le valigie. D’altronde questi sono i giorni anche di Malick Thiaw. Il centrale tedesco, reduce da una stagione con tanti errori può dire addio al Milan per una cifra tra i 30/35 milioni di euro. Come ampiamente raccontato sul giocatore c’è il Newcastle, che sta sondando il mercato alla ricerca di un forte centrale e l’ex Schalke 04 può essere davvero il profilo giusto. Il Milan non ha chiuso la porta e aspetta un’offerta concreta dei Magpies. I soldi chiaramente verrebbero poi reinvestiti.

Il Milan deve decidere, per Thiaw ci sono due soluzioni

Malick Thiaw è dunque tra gli indiziati principali a fare le valigie. Sul calciatore oltre all’interesse da parte del Newcastle si registra quello dello Stoccarda, che però ha una forza economica sicuramente inferiore a quella degli inglesi, che dal primo luglio possono operare sul mercato con maggiore libertà.

Va sottolineato che il Milan non ha certo messo Malick Thiaw in vendita, non c’è alcun cartello sulla sua schiena e non è dunque da escludere che alla fine continui a far parte del pacchetto dei difensori centrali. E’ evidente pure, però, che una sua eventuale permanenza, dovrebbe portare il Diavolo a sedersi attorno ad un tavolo per trattare il rinnovo. E’ quasi prassi che ciò avvenga. Thiaw ha ancora un contratto lungo, fino al 30 giugno 2027, è vero, ma percepisce solamente 800mila euro netti a stagione. Lo stipendio del tedesco dunque è tra i più bassi della rosa e potrebbe così essere alzato per riconoscergli una crescita che comunque è avvenuta nel periodo che veste il rossonero. Nei prossimi giorni capiremo quale direzione prenderà la trattativa.