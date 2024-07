Affare a sorpresa in attacco: arriva Cambiaghi, scelta fatta

Si sta per chiudere l’operazione riguardante Nicolò Cambiaghi con l’attaccante pronto a cambiare maglia in estate.

Classe 2000, l’attaccante è di proprietà dell’Atalanta che è pronta a cederlo avendo grande abbondanza in attacco, in particolare dopo l’arrivo di Zaniolo dal Galatasaray.

Sulla punta, che ha disputato l’ultima stagione all’Empoli, ci sono diversi club di Serie A pronti a fare una proposta al calciatore che però sembra avere già la sua preferenza.

L’ultima annata di Cambiaghi è stata positiva sia dal punto di vista personale che di squadra con la punta che ha ottenuto la salvezza insieme ai propri compagni ed è stato un punto fermo della formazione empolese durante tutto l’arco della stagione.

Calciomercato, affare Cambiaghi: il colpo è servito

Dal Torino alla Fiorentina, passando per Napoli, Lazio e Bologna, sono tante le squadre che vorrebbero Nicolò Cambiaghi nella propria rosa in vista della prossima stagione. Il giocatore dal canto suo, ha fatto sapere all’entourage di voler dare priorità a chi gioca le coppe europee ed è così che il Bologna, grazie all’accesso in Champions League, appare in vantaggio rispetto alle concorrenti.

Da non escludere le ipotesi che portano a Fiorentina e Lazio, rispettivamente qualificate alla Conference League ed all’Europa League ma il Bologna darebbe l’opportunità a Cambiaghi di vivere da subito un’esperienza in Champions League con buone possibilità di trovare continuità alla corte di Vincenzo Italiano. Il nuovo allenatore dei rossoblù lo aveva seguito in passato quando era alla guida dei viola senza però riuscire a trovare l’accordo per portarlo in Toscana.

L’Atalanta ha fissato il prezzo del calciatore a circa 15 milioni di euro, una somma che nelle scorse settimane ha allontanato il Genoa che aveva messo nel mirino la punta in vista del prossimo campionato. Il contratto fino al 2028 con i bergamaschi permette agli orobici di non fare sconti per il suo cartellino con Bologna e Fiorentina che vorrebbero provare ad assicurarsi il giocatore tramite un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.

Cambiaghi in passato fu nel mirino del Milan che però non ha mai affondato il colpo per un attaccante che negli ultimi anni ha avuto una grande crescita sia dal punto di vista tecnico che tattico non risultando però mai troppo decisivo dal punto di vista realizzativo. Per Cambiaghi quindi si aprono le porte di una nuova esperienza in Serie A lasciando la lotta per la salvezza e facendo un salto verso la competizione per un posto nelle coppe europee.