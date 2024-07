Bufera Panatta-Sinner, annuncio che lascia di stucco i tifosi

La leggenda del tennis azzurro ha detto la sua sul derby italiano a Wimbledon: stavolta ci va di mezzo anche Jannik Sinner

E dire che, a differenza di Nicola Pietrangeli – sempre pungente su Sinner, soprattutto quando si parla di numero di trofei vinti e di status raggiunto nel tennis italiano – Adriano Panatta lo aveva sempre difeso, il campione altoatesino. Esaltandone le imprese ed eleggendolo con grande anticipo ‘tennista italiano più vincente di sempre’.

Dato però che, come direbbe un amante degli aforismi, ‘anche la più bella rosa ha le sue spine‘, l’ex campione romano stavolta non è salito sul carro. Discostandosi abbastanza nettamente da tutti coloro – dagli addetti ai lavori ai tifosi – che avevano definito il match tra il numero uno del mondo e il 28enne romano come ‘partita dell’anno‘. O perfino come ‘incontro del secolo‘, come qualcuno ha forse esageratamente sostenuto il giorno dopo.

Non c’è dubbio che Jannik e Matteo abbiano dato vita ad un confronto denso di colpi di scena, una contesa vinta dal campione di San Candido incamerando un numero di games inferiore (23) a quello accumulato da Matteo (24). Il finalista di Wimbledon 2021 ha dominato l’avversario nel terzo parziale, ma è venuto a mancare nei tre tie-break disputati nel primo, secondo e quarto set.

La sfida è stata molto apprezzata dal pubblico del Centre Court, che ha applaudito i vincenti dei due tennisti restando col fiato sospeso in attesa di un quinto set che – ahimé per loro, ma forse anche per noi – non c’è mai stato. La partita però, ha detto anche altro. E se lo dice un intenditore come Adriano Panatta, forse c’è da crederci.

Panatta contro Sinner: “Non è normale sbagliare così tanto”

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Telefonata‘, podcast su Spotify a cui Panatta, assieme all’amico ed ex compagno di Davis Paolo Bertolucci, ha partecipato, è venuto inevitabilmente fuori il discorso sul primo derby italaino della storia nel mitico impianto dell’All England Club.

“Come partita è stata bellissima dal punto di vista delle emozioni, ma tecnicamente non un granché. Ho letto di partita del secolo, ma come al solito si esagera“, ha esordito Adriano. “Hanno fatto un sacco di errori non forzati tutti e due e credo che non sia normale per Sinner sbagliare così tanto. Sembra quasi che lui sia rimasto sorpreso di non star giocando al meglio, e ieri non ci riusciva, anche per meriti di Berrettini” ha proseguito.

“Penso che entrambi possano fare meglio. Sinner credo abbia giocato all’80% del suo potenziale, forse anche meno, visti i match contro Alcaraz e Djokovic in passato. Berrettini ha ritrovato la potenza del servizio, però secondo me si muove peggio di tre anni fa“, ha concluso.