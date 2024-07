“C’è un solo modo”, Zirkzee-Milan: arriva l’annuncio definitivo

Joshua Zirkzee continua ad essere nel mirino del Milan in vista della prossima stagione ed arriva un annuncio importante sulla trattativa.

L’addio di Olivier Giroud al Milan ha aperto la questione centravanti in casa rossonera con la dirigenza che è alla ricerca del profilo giusto per sistemare il reparto avanzato.

In cima alla lista delle preferenze del Milan c’è sempre Joshua Zirkzee con la punta olandese che è reduce da un ottimo campionato vissuto con la maglia del Bologna che ha concesso ai rossoblu di arrivare alla qualificazione in Champions League. Conclusa la stagione, il Milan ha subito informato i rossoblu di essere pronto a pagare la clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro per portare la punta a Milanello. Raggiunto anche l’accordo sull’ingaggio del calciatore, i rossoneri hanno visto frenare la trattativa per le alte commissioni richieste dall’entourage della punta.

Calciomercato Milan, arriva l’annuncio sul futuro di Zirkzee

Intervistato da Kick Off, Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto su quello che sarà il futuro di Zirkzee affermando che in questo momento si sta vivendo una fase di stallo.

“Al momento non è cambiato nulla, si tratta di un’operazione molto complicata. Il Milan non vuole andare incontro alla richiesta delle commissioni in nessun modo ed altri club stanno iniziando a pensare seriamente all’attaccante del Bologna. ten Hag sta chiamando Zirkzee tutti i giorni ma al Manchester United ci sono diversi dirigenti e le operazioni vanno decise tutti insieme. Quello che è chiaro è che per gli inglesi non sia un problema accontentare le richieste riguardanti le commissioni”.

Romano ha poi proseguito facendo capire quale sia la speranza dei rossoneri: “Il Milan è sempre pronto a chiudere ma l’unica speranza è che l’agente possa rinunciare alle commissioni”. Una speranza che, in questo momento, appare difficile che possa concretizzarsi con l’entourage della punta che resta fermo sulla volontà di incassare 15 milioni dal prossimo trasferimento dell’ex Bayern Monaco.

Nel frattempo il club meneghino continua a battere diverse piste per sistemare il proprio reparto offensivo con Alvaro Morata che in questo momento appare in pole. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da circa 13 milioni di euro ed il Milan appare pronto a versare tale somma nelle casse dell’Atletico Madrid andando incontro alle richieste di ingaggio dell’ex Juventus. Il centravanti classe 1992 chiede circa 6 milioni di euro l’anno per tornare in Serie A con il Milan che potrebbe metterne sul piatto 5 all’anno.