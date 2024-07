F1 gratis in tv, arriva l’annuncio che scioglie tutti i dubbi

Finalmente arriva l’annuncio che sgombra il campo, pardon, la pista da ogni dubbio sulla Formula 1 gratis in tv

Lo sport, parafrasando un celebre aforisma del vate di Fusignano, al secolo Arrigo Sacchi, è la più importante tra le cose meno importanti. Non per nulla, i palinsesti televisivi sono ‘cannibalizzati’ dalle competizioni sportive. Tra calcio, tennis, ciclismo, motorsport, ecc., non c’è giorno della settimana senza un grande evento sportivo.

C’è il rischio di una vera indigestione per chi può permettersi di pagare più di un abbonamento televisivo. Infatti, lo sport d’alto livello è sempre più a pagamento. A fare la parte del leone è ovviamente lo sport più popolare e seguito, il calcio. Non solo la Serie A e la Champions League ma anche gli Europei, in corso di svolgimento in Germania, non sono ‘in chiaro’.

A detenerne i diritti di trasmissione è ‘Sky’ che trasmette in esclusiva per i suoi abbonati anche i Gran Premi di Formula 1. Tuttavia, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna, che si correrà su uno dei templi della velocità, il circuito di Silverstone, l’emittente satellitare fondata da Rupert Murdoch ha fatto chiarezza in merito alla programmazione del dodicesimo appuntamento del calendario iridato di Formula 1.

F1, Gran Premio di Gran Bretagna: programmazione tv e orari

Dopo le scintille del ‘Red Bull Ring’ la Formula 1 fa tappa, come detto, a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna che si preannuncia come una nuova resa dei conti tra il leader iridato, Max Verstappen, e Lando Norris dopo il contatto tra i due in Austria, a 7 giri dal termine, quando erano in lotta per la vittoria, con l’inglese della McLaren costretto al ritiro.

Ma anche la Ferrari sbarca nella ‘Perfida Albione’ in cerca di riscatto e soprattutto di risposte dopo le difficoltà palesate in Austria che sono dipese, a quanto sembra, dal set di aggiornamenti che, sebbene previsto in origine proprio per Silverstone, è stato anticipato a Barcellona. Ebbene, il Gran Premio di Gran Bretagna, che promette emozioni in serie, sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport F1 mentre su TV8 andranno in onda in chiaro e in differita le qualifiche e la gara (rispettivamente alle 19:45 e alle 19:30). Comunque, se non vi volete perdere proprio nulla del weekend inglese, ecco, in dettaglio, gli orari e la programmazione che Sky dedica all’appuntamento inglese del calendario iridato della Formula 1. Buon divertimento!

Sabato 6 luglio

10:20 Gara Sprint F3 (Sky Sport F1)

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

14:15 Gara Sprint F2 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1)

Domenica 7 luglio

09:20 Feature Race F3 (Sky Sport F1)

10:55 Feature Race F2 (Sky Sport F1)

16:00 Gara F1 (Sky Sport F1).