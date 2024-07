Fonseca pronto a ripetersi: il Milan lo ha scelto (anche) per questo

Il club rossonero non ha dubbi sull’allenatore portoghese: è la scelta giusta per tirare fuori il meglio dalla squadra e raggiungere gli obiettivi.

Paulo Fonseca è arrivato a Milano sabato mattina assieme al suo staff, pronto per iniziare la sua nuova esperienza professionale e convincere gli scettici. Sarà anche un’occasione di rivincita, dato che dopo il biennio a Roma era stato non poco criticato.

Il tecnico portoghese ha guidato il Lille nelle scorse due stagioni, ottenendo un quinto e un quarto posto in Ligue 1. Il suo lavoro è stato osservato e valutato attentamente dalla dirigenza del Milan, convinta che puntare su di lui dopo il ciclo Pioli rappresenti una soluzione ideale. Lunedì alle 11:00 nella sede milanese in via Aldo Rossi ci sarà la conferenza stampa di presentazione e sarà interessante ascoltare i suoi propositi per la nuova avventura. Alle 17:00, invece, dirigerà il suo primo allenamento a Milanello. Tanti assenti, a causa degli Europei e anche di un calciomercato in entrata che non è ancora decollato. Fra i motivi per i quali il Milan lo ha scelto ce n’è uno molto importante (perfettamente in linea con il progetto rossonero)

Perché il Milan ha voluto Fonseca: ecco uno dei motivi

Il calcio di Fonseca prevede possesso palla e la ricerca del dominio del gioco. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1, quindi potrebbe proseguire sulla strada tracciata da Stefano Pioli, però con idee un po’ diverse. Dovremmo vedere una squadra più equilibrata e solida in campo, una maggiore cura alla fase difensiva ma puntando sempre ad esaltare anche i giocatori offensivi.

Un aspetto determinante nella scelta fatta dal Milan riguarda anche la gestione di Fonseca dei giovani. Nel corso della sua carriera da allenatori ne ha lanciati davvero tanti e in rossonero può solo ripetersi. In rossonero ci sono diversi ragazzi che hanno fatto intravedere del buon potenziale e che potrebbero trovare spazio nel corso della stagione. Giusto per fare alcuni nomi: Alex Jimenez, Jan-Carlo Simic, Kevin Zeroli e Francesco Camarda.

Il fatto che sia anche presente la squadra Under 23 in Serie C è un tassello che aiuta il portoghese. I ragazzi possono giocare delle partite in un campionato professionistico ed essere più preparati al salto in Serie A, dove hanno già tutti debuttato nella passata stagione. Fonseca lì terra d’occhio sicuramente.

Ai tempi della Roma ebbe coraggio di lanciare giovani del settore giovanile come Riccardo Calafiori (che sta per andare all’Arsenal per 55 milioni dopo un Europeo da protagonista con l’Italia), Nicola Zalewski, Andrea Bove ed Ebrima Darboe. Diede fiducia anche a Roger Ibanez e Gonzalo Villar (quest’ultimo arrivava dalla Segunda Division, la Serie B spagnola). Prima ancora di arrivare in Italia, allo Shakhtar Donetsk non si era fatto troppi problemi a schierare come portiere titolare l’allora 17enne Anatolij Trubin, che adesso è considerato uno dei migliori al mondo nel ruolo.

Grande lavori anche nell’esperienza recente al Lille. Il 18enne difensore Leny Yoro, prodotto dl vivaio, è diventato titolare e oggi è un calciatore cercato dal Real Madrid. Nell’ultima stagione la fascia destra è stata migliorata con l’arrivo di Tiago Santos: acquistato per 6,5 milioni di euro e che oggi il LOSC valuta 18-20, è stato accostato allo stesso Milan. Che farebbe bene a prenderlo per il ruolo di terzino destro.

Fonseca in Francia si è anche fidato di Lucas Chevalier, portiere classe 2001 che veniva da un anno in prestito in Ligue 2 e che è diventato titolare con il tecnico portoghese. Anche Bafodé Diakité, altro classe 2001, era arrivato dall’esperienza nella B francese nel 2022 e ha trovato spazio. Si è pure evoluto da terzino a difensore centrale. Per non parlare del classe 2007 Ayyoub Bouaddi (un anno in meno di Camarda), ruolo centrocampista: 18 presenze con la Prima Squadra nella scorsa stagione, fra cui 6 in Conference League e 9 in campionato.