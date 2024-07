Il Milan cala il tris di acquisti: svolta dopo gli Europei

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato, ma i rossoneri sono pronti a piazzare i primi colpi. Ecco di chi si tratta

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. I rossonero non hanno fatto registrare alcun acquisto fino a questo momento e il tifoso inizia a spazientirsi. I prossimi giorni, però, inevitabilmente saranno quelli della svolta. L’Europeo sta per concludersi e i calciatori sono pronti a prendere le loro decisioni.

Le attenzioni del Milan sono rivolte proprio sulle squadre che stanno facendo percorso netto in Germania: dalla Spagna alla Francia passando per l’Olanda. E’ proprio da queste Nazionali che verranno fuori gli acquisti del Diavolo. I cuori dei tifosi rossoneri ieri erano divisi tra i transalpini e il Portogallo di Rafa Leao, ma alla fine si è esultato insieme a Mike Maignan e Theo Hernandez, e chiaramente Olivier Giroud. Ma chissà che con quella maglia non ci sia qualcun altro calciatore che presto indosserà quella rossonera. Ieri ad esempio Youssouf Fofana è tornato tra i protagonisti e non è un segreto che il Milan sia in pole per acquistarlo. Serve che il Diavolo affondi il colpo per strapparlo al Monaco e alla concorrenza dei club inglesi.

Calciomercato Milan, da Morata a Zirkzee: ecco il bomber

Dopo l’Europeo può dunque arrivare la svolta, così come per Adrien Rabiot che ha chiesto di aspettare proprio la conclusione della manifestazione in Germania. Il francese non ha ancora deciso. Il Milan non è certo in pole per prenderlo, ma è in corsa così come la Juventus, che non ha smesso di sperarci, e ovviamente alcuni club inglese, Liverpool su tutti.

Per quanto riguarda l’attaccante, il Milan non ha smesso di pensare a Joshua Zirkzee. Continua ad essere l’olandese in cima alla lista della spesa di Zlatan Ibrahimovic. Il Manchester United, d’altronde, non ha ancora affondato il colpo e il Diavolo è lì vigile in attesa di capire la verità.

Nel frattempo però si è tutelato sondando il terreno per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo può arrivare a prescindere da Zirkzee. Può completare il reparto portando con se quell’esperienza utile ad una squadra che ha perso elementi chiave come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Attenzione, inoltre, alla pista Memphis Depay altra occasione del mercato che il Diavolo sta osservando con estrema attenzione. E’ chiaro che un eventuale arrivo di Morata e Zirkzee chiuderebbe le porte all’ormai ex Atletico Madrid. Presto, però, capiremo come il Milan deciderà di affondare.