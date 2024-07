Il Milan temporeggia, Sartori no: il Bologna lo soffia ai rossoneri

Il Milan rischia una nuova beffa dopo quella di Calafiori dello scorso anno. Il Bologna è pronto a chiudere per il giocatore

Il Milan lo corteggia, il Bologna se lo porta a casa. E’ uno scenario già ammirato la scorsa stagione e che potrebbe riproporsi nuovamente. In realtà già successo nei giorni scorsi con il club rossoblu che ha deciso di chiudere per Miranda. Il terzino, come tutti ricorderete, è stato corteggiato dal Diavolo per settimane e a gennaio tutto sembrava davvero fatto, prima di fare marcia indietro.

Non sarà dunque lo spagnolo il vice Theo Hernandez, che come annunciato da Zlatan Ibrahimovic, verrà sostituito quando ce ne sarà necessità da Jimenez. Il giovane difensore, anche lui spagnolo, allo stesso modo, avrà la possibilità di farsi le ossa nel Milan Futuro. Il giocatore farà la spola tra prima squadra e il team allenato da Daniele Bonera. Toccherà a Paulo Fonseca decidere ogni volta cosa sia meglio per l’ex Real Madrid, partendo sempre dal presupposto che giocare è sempre meglio di allenarsi.

Milan, come Calafiori: un obiettivo rossonero al Bologna

Come diceva, però, il Bologna potrebbe essere pronto a ripetere l’affare Riccardo Calafiori. La scorsa estate il difensore italiano è stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan, il club rossonero non è voluto andare oltre il prestito con diritto di riscatto, facendo arenare la trattativa e permettendo così al Bologna di acquistarlo.

La storia recente dell’azzurro la conosciamo tutti. Una storia che gli sta permettendo di sbarcare in Premier League per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Tanti soldi che evidentemente verranno reinvestiti (almeno in parte) dal club rossoblu, che dopo aver acquistato il terzino ha bisogno di mettere le mani sul centrale. L’idea nuova di Sartori porta il nome di Diogo Leite, idea del Diavolo, che in realtà non è ancora mai decollata.

Un’idea, che invece potrebbe prendere sempre più piede in casa Bologna. D’altronde il portoghese è il profilo giusto per i rossoblu. Il classe 1999 ha richieste da diversi campionati, ma piace parecchio alla dirigenza emiliana pronta ad investire su di lui. La valutazione si aggira attorno ai 18 milioni di euro. Una cifra certamente alla portata anche per il Bologna, che è pronto così a portarsi a casa, nuovamente, un obiettivo del Diavolo. Diavolo che nelle ultime ore, in realtà, ha virato verso un altro profilo, quello di Strahinja Pavlovic, nazionale serbo del Salisburgo