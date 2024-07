Milan gelato, presa un’inaspettata decisione

Uno dei nomi accostati al club rossonero ha fatto una scelta sorprendente: di sicuro non lo vedremo a Milanello nella prossima stagione.

Il Milan vuole prendere un attaccante titolare e in questi giorni si sta parlando con insistenza di Alvaro Morata. Anche se sembrava fosse destinato a rimanere all’Atletico Madrid, c’è un tentativo in corso per riportarlo in Italia.

Il capitano della nazionale spagnola è reduce da una stagione molto positiva con 21 gol segnati e anche 5 assist forniti ai compagni. Nel suo contratto (scadenza giugno 2026) è presente una clausola di risoluzione da 12-13 milioni di euro, un prezzo che la società rossonera è disposta a pagare per assicurarsi il cartellino.

L’ex Juventus ha esperienza internazionale e conosce la Serie A, può essere un buon valore aggiunto alla squadra di Paulo Fonseca. I tifosi sono un po’ divisi sul suo eventuale arrivo, che al momento non è certo. Il giocatore deve decidere se accettare il trasferimento a Milano e poi servirà l’accordo sul contratto. Oggi il suo stipendio è di 6-6,5 milioni netti annui.

Milan, un attaccante esce dalla lista di Moncada

Da capire se il Milan stia cercando di prendere sia Morata che un altro centravanti. In ogni caso, non dovremmo vedere approdare a Milanello uno dei nomi spesso accostati al club in questi mesi: Artem Dovbyk.

Secondo quanto rivelato in Spagna da AS, il capocannoniere dell’ultima Liga ha deciso di rimanere al Girona. I suoi agenti hanno già comunicato tale scelta al club catalano, al quale è legato da un contratto che prevede una clausola di risoluzione da 40 milioni. C’erano società pronte a investire per il suo acquisto, però il nazionale ucraino preferisce disputare un altro anno con la maglia biancorossa.

Dovbyk ha sempre voluto restare in Spagna: il Napoli e il West Ham sono arrivati a offrire circa 35 milioni, ma Serie A e Premier League non lo convincevano. Stesso discorso per la Saudi Pro League, dalla quale gli è arrivata una proposta da circa 15 milioni netti annui che ha rifiutato senza pensarci troppo. Si è fatto avanti anche l’Atletico Madrid con un’offerta considerata troppo bassa dal Girona: 25 milioni.

Salvo colpi di scena, l’ex bomber del Dnipro rimarrà alla corte di mister Michel, con l’obiettivo di disputare un’altra stagione positiva. Difficile ripetere il miracolo della scorsa, anche perché la squadra avrà pure il doppio impegno Liga-Champions League. Qualche giocatore importante dell’annata 2023/2024 non ci sarà più e la società dovrà essere brava ad allestire un organico competitivo.