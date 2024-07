Ok il prezzo è giusto: Locatelli saluta la Juventus, colpo a centrocampo

La Juventus prosegue la rivoluzione di mercato. Locatelli può salutare la compagnia bianconera: fissato il prezzo, firma vicina.

Scatterà il 18 agosto la caccia all’Inter Campione d’Italia. Il Milan, nell’occasione, affronterà in casa il nuovo Torino guidato da Paolo Vanoli con l’obiettivo di partire subito forte ed incamerare i tre punti. I rossoneri puntano a vivere una stagione da protagonisti assoluti tuttavia, nella lotta per il tricolore, dovranno guardarsi soprattutto dalla concorrenza dei nerazzurri e della Juventus, che in queste settimane sta attuando una rivoluzione finalizzata a consegnare al neo allenatore Thiago Motta una rosa maggiormente competitiva e profonda rispetto alla scorsa stagione.

I bianconeri si sono già aggiudicati Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio tuttavia non intendono fermarsi qua. In cantiere, infatti, ci sono diverse altre trattative. Una di queste, in particolare, riguarda Teun Koopmeiners con il quale è stata già trovata l’intesa sulla base di un quinquennale da 4.5 milioni netti all’anno.

Resta da convincere l’Atalanta, che lo valuta intorno ai 60 milioni. I riflettori sono poi puntati su Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo la buona esperienza vissuta in prestito al Borussia Dortmund e destinato a lasciare ancora i Red Devils. Gli inglesi vorrebbero monetizzare la sua partenza ma, nelle ultime ore, hanno iniziato a valutare in termini concreti un eventuale scambio alla pari con Federico Chiesa.

L’alternativa all’inglese è un altro talento di proprietà dello United, ovvero Mason Greenwood rilanciatosi in grande stile al Getafe (10 reti e 6 assist in 36 presenze). I colpi in entrata, quindi, sono destinati a proseguire. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, dovrà finanziarli attraverso le cessioni dei giocatori fuori dal progetto di Motta.

L’elenco, ad esempio, comprende Arek Milik: sulle tracce del polacco c’è il Besiktas, che ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi. Segnato, poi, il destino di Federico Chiesa che, fin qui, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Juventus, Locatelli ai saluti: fissato il prezzo della cessione

A lasciare Torino sarà anche Manuel Locatelli, non convocato agli Europei dal Ct Luciano Spalletti e destinato a retrocedere nelle gerarchie bianconeri dopo gli ultimi innesti nel reparto. Motta, pur stimandolo, non lo ritiene imprescindibile e nemmeno particolarmente adatto al proprio stile di gioco. Da qui l’input a Giuntoli di venderlo, in modo tale da incassare risorse fresche da destinare ai colpi in entrata.

L’ex Sassuolo, autore di un gol e 6 passaggi vincenti nell’ultima annata, piace in particolar modo al Valencia che, a breve, proverà a farsi avanti così da bruciare la concorrenza del Marsiglia. La Juve, dal canto suo, ha già provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno almeno 25 milioni per assicurarsi le prestazioni del 26enne. Il suo matrimonio in bianconero, ormai, è agli sgoccioli.