Scelta fatta, il Milan non ha dubbi: deciso il sostituto di Kjaer

Oltreché l’attacco, il Milan deve rinforzare anche la difesa. Il sostituto di Kjaer è stato già individuato ma non manca la concorrenza

Tanti gli obiettivi di mercato accostati al Milan ma nessun acquisto per i rossoneri finora. L’ allenatore Paulo Fonseca comincerà il raduno pre campionato senza volti nuovi a Milanello se si escludono i calciatori tornati dai rispettivi prestiti in Serie A e all’estero.

La priorità del Milan è ovviamente l’acquisto di un nuovo centravanti in sostituzione di Olivier Giroud. Stallo totale nella trattativa per Zirkzee. Le elevate commissioni chieste dall’agente Kia Joorabchian hanno frenato anche il Manchester United, altro club disposto a pagare la clausola di 40 milioni, necessaria per liberare l’attaccante olandese del Bologna.

Le difficoltà nella trattativa per Zirkzee hanno costretto il Milan a virare su altre alternative. La principale, al momento, è Alvaro Morata, attaccante esperto che, per costi del cartellino (si può liberare dall’Atletico Madrid per 13 milioni) e ingaggio, può rappresentare la soluzione giusta per il reparto offensivo. I contatti tra le parti sono costanti e si attende la decisione definitiva dell’attaccante che arriverà, verosimilmente, alla conclusione dell’Europeo.

Milan, scelto il rinforzo per la difesa: può sostituire Kjaer

Oltreché per l’attacco, il Milan si sta muovendo anche la difesa. Formulata la prima offerta ufficiale al Tottenham per Emerson Royal ma c’è ancora distanza tra le parti con gli Spurs che chiedono almeno 20 milioni per liberare il terzio destro brasiliano.

L’altro grande obiettivo per il reparto arretrato è Diogo Leite, difensore portoghese dell’Union Berlino, compagine di Bundesliga con cui ha disputato la Champions League la stagione scorsa, in un’annata tribolata conclusa con la salvezza conquistata all’ultima giornata di campionato.

Nelle intenzioni del Milan, Leite dovrebbe sostituire Simon Kjaer e completare il reparto dei difensori centrali che annovera Tomori, Kalulu e Thiaw. Come per Emerson Royal, anche nel caso di Diogo Leite la richiesta è elevata e si aggira tra i 15 e i 18 milioni, cifra che il Milan punta ad abbassare.

Non sarà facile riuscirci. L’Union Berlino, inoltre, valuta anche altre possibili offerte per il suo difensore. Tra queste potrebbe esserci anche quella del Bologna che ha la necessità di acquistare un rinforzo in difesa con l’ormai prossima cessione di Calafiori all’Arsenal. Un affare da record per il club felsineo, quello del centrale della Nazionale che dovrebbe trasferirsi in Premier League per 50 milioni, introito che il Bologna utilizzerà per rinforzare l’organico in vista della prima, storica, partecipazione in Champions League.