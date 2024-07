Sì ad un altro club, niente da fare per il Milan

Il Milan rischia di essere beffato ancora una volta. Il giocatore è pronto a sposare il progetto del top team. E’ pronto a trasferirsi al Real

Sono tanti i nomi accostati al Milan in questo inizio di calciomercato. Molti di questi, chiaramente, non sbarcheranno mai a Milano per vestire il rossonero, ma come è normale che sia Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic stanno sondando il mercato alla ricerca di opportunità e dei profili giusti che possono fare al caso del Diavolo, stringendo rapporti con agenti, procuratori e intermediari viari.

In questi giorni si sono fatti tanti nomi soprattutto per quanto riguarda l’attacco e il centrocampo. Per il reparto offensivo, però, vi abbiamo confermato come Joshua Zirkzee continui ad essere l’obiettivo primario del Milan, ma che allo stesso ci sono stati dei contatti con altri bomber, come per Alvaro Morata, nome più caldo rispetto ad esempio a Romelu Lukaku. La pista per lo spagnolo va dunque seguita con attenzione. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il radar è rivolto soprattutto su Youssouf Fofana del Monaco, ma allo stesso tempo ci sono statti contatti proficui anche con l’entourage di Rabiot e Wieffer. Entrambi però rischiano di finire in altri lidi.

Calciomercato Milan, Rabiot rischia di sfumare: ecco il suo destino

Le ultime novità sono legate soprattutto ad Adrien Rabiot. Vi abbiamo raccontati del flirt avuto dalla dirigenza rossonera con la madre del centrocampista, che dal primo luglio è senza contratto dopo aver rifiutato la proposta della Juventus di rinnovo.

Una proposta che però è ancora valida e i bianconeri non hanno smesso di sperare nella firma. Anche il Milan, come detto, ci sta provando ed è pronto ad offrire al giocatore un triennale da sette milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante che può però non bastare. Le sirene straniere si stanno facendo sentire e nelle ultime ore a muovere passi importanti è stato il Real Madrid.

Niente Premier League, dunque, che sembrava poter essere l’insidia maggiore, soprattutto con il Liverpool. Nel futuro di Adrien Rabiot può quindi essere la squadra campione d’Europa, dove ritroverebbe Kylian Mbappe. Allo stesso va segnalato un altro obiettivo che si allontana dal Milan. Stiamo facendo riferimento a Wiffer. L’olandese è pronto a lasciare il Feyenoord e a trasferirsi proprio in Inghilterra. Nel suo destino c’è, infatti, il Brighton, pronto a chiudere per una trentina di milioni di euro.