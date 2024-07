Sorprende tutti e prende Zirkzee: scenario clamoroso

Potrebbe esserci un risvolto a sorpresa per il futuro dell’attaccante olandese, da tempo nel mirino del Milan.

Nella passata stagione Joshua Zirkzee è stato uno dei giocatori rivelazione della Serie A, risultando decisivo nella cavalcata che ha portato il Bologna a qualificarsi in Champions League. Il club emiliano vorrebbe tenerlo, però sa che al 99% non sarà possibile.

Nel contratto del nazionale olandese è presente una clausola di risoluzione da 40 milioni di euro, un prezzo che attira l’interesse di società importanti. Il Milan si è fatto avanti e ha già comunicato al Bologna l’intenzione di pagare questa cifra, anche se la trattativa non è poi decollata a causa del problema legato alle commissioni.

L’operazione non è stata ancora abbandonata, però non sembra facile raggiungere un accordo con Kia Joorabchian, manager che cura gli interessi del giocatore. Questa situazione favorisce l’inserimento di altri club.

Zirkzee, possibile risvolto “a sorpresa”

In questi giorni si è parlato soprattutto del Manchester United come pretendente nella corsa a Zirkzee. I Red Devils sono pronti a investire 40 milioni per il cartellino, ma anche loro sulle commissioni vogliono ottenere uno “sconto” da Joorabchian. Rispetto al passato, dovrebbe esserci una maggiore attenzione alle spese grazie al cambiamento di gestione sportiva avvenuto con l’arrivo del gruppo INEOS come azionista al 25%.

Oggi Zirkzee non sembra vicino al trasferimento in nessuna squadra e il passare del tempo potrebbe favorirne una di cui si parla poco: la Juventus. L’approdo di Thiago Motta sulla panchina bianconera è un fattore che può spingere l’attaccante verso Torino, nel caso in cui arrivasse un’offerta. In questo momento la società piemontese ha altre priorità e lavora su altre operazioni, per dare l’assalto alla stella del Bologna deve prima vendere.

Non ci sono proposte importanti per Dusan Vlahovic, la cui cessione potrebbe portare tanti soldi nelle casse della Juve. Senza il suo addio, difficilmente ci sarà un investimento importante nel ruolo di centravanti. In queste ore si è parlato di un sondaggio per un eventuale prestito di Tammy Abraham della Roma, che preferirebbe una vendita a titolo definitivo. Servono almeno 25 milioni.

Oltre a Moise Kean, che andrà alla Fiorentina per 13 milioni più 5 di bonus, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli punta a cedere anche Arkadiusz Milik, che ha richieste dalla Turchia. L’obiettivo è incassare circa 10 milioni. Vedremo se, con Zirkzee eventualmente ancora a Bologna a fine luglio-inizio agosto, la Juve farà un tentativo.