Ufficiale, addio alla Ferrari: tifosi della ‘Rossa’ senza parole

Importante annuncio in Formula 1 prima del GP di Silverstone. L’addio alla Ferrari, già ampiamente previsto, ora è ufficiale

Mese di Luglio davvero ricco di eventi in Formula 1 con tre Gran Premi ravvicinati che precedono la consueta pausa estiva, prevista ad Agosto. Sarà il GP di Silverstone ad inaugurare il trittico di gare che poi proseguirà con altre due tappe storiche del Mondiale di F1 ovvero quelle dei GP di Ungheria e Belgio, in programma il 21 luglio all’Hungaroring e il 28 a Spa Francorchamps.

Le gare che precedono lo stop di agosto sono anche quelle in cui, solitamente, i vari team annunciano le decisioni ufficiali sulle line up dei piloti per il Mondiale 2025. Tra rinnovi di contratto e trasferimenti sono stati già tanti i movimenti in un mercato piloti mai così dinamico in Formula 1.

Finalmente, il tormentone di mercato sul prossimo team di Carlos Sainz sembra essere giunto a una conclusione. Il pilota della Ferrari avrebbe deciso di accettare la proposta dell’Alpine, convinto da Flavio Briatore, nuovo consulente operativo della Scuderia transalpina che ha rinnovato con Gasly per la prossima stagione.

Addio alla Ferrari, è ufficiale: ha firmato un contratto pluriennale

Se l’addio di Sainz alla Ferrari era stato annunciato, di fatto, lo scorso febbraio con l’ingaggio di Hamilton come prossimo pilota del team di Maranello, alla vigilia del GP di Silverstone è stato ufficializzato un altro trasferimento che riguarda un pilota ferrarista.

Stavolta era tutto previsto e si trattava solo di aspettare l’ufficialità che è arrivata con il comunicato ufficiale della Scuderia. Oliver Bearman, pilota della Ferrari Driver Academy, ha firmato un contratto pluriennale con la Haas. Sostituirà Nico Hulkenberg, ingaggiato dalla Sauber-Audi per la prossima stagione.

Un trasferimento annunciato da tempo quello di Bearman che ha già guidato la Haas in questa stagione in occasione della sessione di prove libere di Imola. Non sarà l’unico test su pista del pilota britannico con il suo nuovo team che ha già previsto per lui altre sessioni di free practice nel Mondiale in corso.

Attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con il team Prema Racing, Bearman ha già esordito con la Ferrari in un GP di F1 in occasione della gara disputata in Arabia Saudita lo scorso marzo. Il pilota ha sostituito Sainz, operato di appendicite, conquistando un ottimo settimo posto davanti ai connazionali Hamilton e Norris.

Il pilota britannico, di fatto, compirà lo stesso percorso di Mick Schumacher, ingaggiato dalla Haas dopo l’esperienza alla Ferrari Driver Academy. Un biennio, quello del figlio d’arte con la Scuderia americana, concluso con poche soddisfazioni anche per un feeling mai sbocciato con l’allora team principal Gunther Steiner.

Nelle dichiarazioni riportate sul comunicato della Haas, Bearman ha ringraziato la Ferrari per il percorso di crescita intrapreso nella Academy di Maranello. “Non sarei qui senza di voi. Vi ringrazio per avermi preparato per questa incredibile opportunità. Darò tutto me stesso“, il commento del pilota 19enne che potrebbe essere raggiunto in F1 da Kimi Antonelli, suo compagno alla Prema e possibile sostituto di Hamilton alla Mercedes.