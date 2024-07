Addio Juve, l’ex Milan pronto a dire sì alla Fiorentina

Il calciomercato della Juventus si infiamma, colpo di scena e addio immediato: il suo futuro sarà a Firenze

Saranno settimane incandescenti per la Juventus che dopo un anno deludente, salvato solo dal successo in Coppa Italia, è adesso concentrata nel ricostruire. Si è ripartiti da Thiago Motta, allenatore reduce dal miracolo Champions con il Bologna.

Ma si ripartirà anche da parecchi nuovi volti che caratterizzeranno la nuova Juventus. Uno dei primi è stato Michele Di Gregorio, portiere ex Inter che sarà il nuovo numero uno bianconero, con buona pace di Szczesny ormai in uscita. Douglas Luiz, invece, è stato il primo grande affare a centrocampo. Rimpiazzare Rabiot, che piace moltissimo al Milan in quanto svincolato, non sarà affatto semplice. In attesa dell’arrivo di un altro tassello di talento in mediana, quel Khèphren Thuram a lungo corteggiato da Giuntoli, in casa Juventus è anche tempo di lavorare alle cessioni.

Il nome di Federico Chiesa spicca, evidentemente, visto il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con la società piemontese. Niente rinnovo, pare, per il figlio d’arte che inevitabilmente si ritroverà a scegliere una nuova sistemazione. Dopo Fiorentina e Juventus Chiesa potrebbe approdare nella Capitale: la Roma sembra fare sul serio per lui, anche se la concorrenza del Napoli di Antonio Conte è tutt’altro che scemata.

Da Kean a probabilmente lo stesso Milik, altre operazioni in uscita potrebbero concretizzarsi per quel che concerne l’attacco. Allo stesso tempo in un’altra zona del campo sembra avvicinarsi un addio che fino a qualche settimana fa pareva assolutamente improbabile: un ex rossonero è pronto a sbarcare subito a Firenze, la scelta è stata fatta.

L’ex Milan saluta Torino: colpo Fiorentina

Lo scorso gennaio la Juventus ha messo a segno due colpi che non hanno minimamente inciso sull’economia bianconera. Da un lato Carlos Alcaraz, rientrato da poco al Southampton dopo il prestito in bianconero. Ma soprattutto Tiago Djalò, talentuoso centrale difensivo che non ha trovato spazio agli ordini di Allegri.

Dopo il lungo infortunio il portoghese, con un breve passato al Milan, ha deciso di lasciare il Lille e cedere alle lusinghe della Juve che per 5 milioni di euro lo ha strappato al club francese con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale. Adesso, però, Djalò (che è stato pure vicino all’Inter) ha bisogno di giocare con continuità e agli ordini di Thiago Motta questa cosa difficilmente accadrà nei prossimi mesi. Ecco perché ad approfittarne potrebbe essere la Fiorentina, desiderosa di regalare a mister Palladino un nuovo difensore.

Ecco quindi che l’ex rossonero potrebbe salutare la Juventus per sbarcare a Firenze, il percorso inverso fatto dai vari Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic nel corso degli ultimi anni. Resta da capire la formula dell’affare visto che il centrale classe 2000 è sotto contratto fino al 2026 e ha messo piede in campo solo nel successo sul Monza per 2-0 nell’ultima di campionato per appena 16′. Ma la decisione è presa: la Fiorentina vuole Djalò che per la Juventus è tutt’altro che incedibile.