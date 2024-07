Il Milan fa cassa: in arrivo 6 milioni dall’Atalanta

Il Milan si appresta a fare cassa con un’operazione che porterà di fatto l’Atalanta a versare 6 milioni di euro ai rossoneri.

Sono giorni caldi per quello che riguarda il calciomercato con il Milan che sta cercando di stringere per quello che riguarda il discorso centravanti.

Il primo nome sulla lista dei rossoneri resta sempre quello di Joshua Zirkzee ma per chiudere in maniera positiva l’affare è necessario che la punta olandese convinca il proprio entourage a rinunciare a gran parte delle commissioni relative al suo trasferimento. Il Milan infatti non vuole spendere i 15 milioni di euro richiesti oltre la clausola rescissoria e se non ci sarà un cambio di idea i rossoneri vedranno saltare l’affare. La prima alternativa al momento è rappresentata da Alvaro Morata che potrebbe arrivare con il pagamento di 13 milioni di euro della clausola rescissoria. Difficile invece Lukaku con il belga che appare destinato al Napoli. Nel frattempo il club meneghino è pronto a fare cassa con 6 milioni di euro in arrivo dall’Atalanta

Calciomercato Milan, arrivano 6 milioni dall’Atalanta

L’Atalanta appare sempre più vicina all’arrivo di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di proprietà del Frosinone. Ex Milan, quando passò a titolo definitivo ai ciociari, i rossoneri si assicurarono il 50% sulla futura rivendita della mezzala.

Il Frosinone chiede circa 12 milioni di euro per il proprio centrocampista con l’Atalanta che appare intenzionata ad accontentare le richieste della squadra laziale. La metà della cifra finirà quindi nelle casse del Milan che potrà quindi fare conto su un’ulteriore somma di denaro per quelle che saranno le operazioni da chiudere in entrata nelle prossime settimane.

6 milioni di euro che potrebbero fare comodo per rinforzare proprio il centrocampo con il Milan che vuole chiudere quanto prima per Youssouf Fofana, giocatore di proprietà del Monaco pronto a cedere il giocatore per via del suo contratto in scadenza nel 2025. Il Milan offre 18 milioni di euro mentre i monegaschi ne chiedono circa 25. Possibile che l’accordo arrivi a metà strada con il mediano della nazionale francese pronto a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca.

Sul fronte cessioni non è da escludere la partenza di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha diverse offerte in particolare dall’Arabia Saudita con il Milan che potrebbe mettere a segno una cessione da circa 25 milioni di euro. I rossoneri sono quindi pronti a cambiare una pedina in mezzo al campo con Fofana pronto a prendere il posto dell’ex Empoli in rosa per puntare su un giocatore che possa fare da filtro davanti la difesa.